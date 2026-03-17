¿Una nueva oportunidad? La firme decisión de la Selección Colombia con Jhon Durán

Jhon Durán está en el ojo de la polémica de la Selección Colombia y su relación con el equipo nacional estaría en su peor momento. Sin embargo, para sorpresa de todos, desde la Federación Colombiana de Fútbol volvieron a tomar una decisión con el jugador.

En medio de todos los rumores, desde Gol Caracol, confirman que Jhon Durán está totalmente vetado en la Federación Colombiana de Fútbol. Javier Hernández Bonnet contó en Jugada Maestra que un diálogo con un dirigente de la FCF le advirtieron que Durán es “muy mal muchacho”.

Por lo cual, es casi imposible que el delantero vuelva a una convocatoria en el corto y mediano plazo. Puesto que, el jugador salió con polémica tras una aparente pelea y ahora también abrió un frente contra el histórico 10 y capitán del equipo, Carlos Alberto Valderrama.

Ahora todas las puertas del equipo colombiano están cerradas para Durán. Además, el jugador también se acabó “alejando” al decidir viajar a Rusia a jugar en Europa y alejarse de los principales focos en las mejores Ligas de Europa, antes estaba en el Fenerbahce.

Jhon Durán no sería convocado a la Selección Colombia. (Foto: GettyImages)

Durán había aparecido como uno de los mejores delanteros del fútbol colombiano en los últimos años, y su ausencia parecía casi imposible de reemplazar. Pero de a poco Néstor Lorenzo fue encontrando los nombres para ya no volver a convocarlo.

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Los números de Jhon Durán en Rusia

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Con la camiseta de Zenit, Jhon Durán apenas ha jugado un total de 4 partidos desde su fichaje a finales de enero. El colombiano ha marcado 1 solo gol en poco más de 140 minutos. El futbolista no sería convocado y no volvería a jugar con la Selección Colombia.

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En síntesis:

Jhon Durán fue vetado de la Selección de Colombia tras ser calificado como un “mal muchacho” por dirigentes de la federación debido a actos de indisciplina.

fue vetado de la Selección de Colombia tras ser calificado como un “mal muchacho” por dirigentes de la federación debido a actos de indisciplina. El delantero, que ahora milita en el Zenit de Rusia , habría fracturado su relación con el equipo nacional tras una pelea interna y críticas hacia el “Pibe” Valderrama.

, habría fracturado su relación con el equipo nacional tras una pelea interna y críticas hacia el “Pibe” Valderrama. Pese a su proyección, el técnico Néstor Lorenzo ha encontrado sustitutos para suplir su ausencia de cara a las próximas convocatorias y el proceso mundialista.

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