Este martes, en duelo amistoso en Faro, Portugal, el Paris Saint-Germain igualó 2-2 con Sevilla. Fue un duelo entretenido en el que los franceses no terminaron de convencer; esto luego de los anteriores partidos en los que han enfrentado a equipos de menor envergadura y no han vencido con contundencia.

Precisamente, en el partido ante los andaluces, Ivan Rakitic fue el encargado de anotar el gol que abrió el marcador, de penalti, se fueron adelante los españoles. Con la ventaja para los de Julen Lopetegui se fue la primera parte en la ciudad en la que ambas escuadras adelantan su pretemporada.

Mauro Icardi, el delantero argentino, quien ha marcado varios goles para los franceses ante la ausencia de Neymar y Kylian Mbappé, fue el encargado de anotar el tanto del empate, apenas cuando habían pasado tres minutos de iniciado el segundo tiempo.

Como el compromiso se mostró entretenido, pasada la hora de partido, al 62’, Óscar Rodríguez adelantó a los sevillanos, que van por la sorpresa en la Liga de España, luego de ser protagonistas en la campaña anterior, pujando por el título hasta las fechas finales de la competición.

Sin embargo, los dirigidos por Mauricio Pochettino, quien en pasados días renovó su contrato con el PSG hasta el 2023, lograron el empate por medio de Kenny Nagera, al minuto 88, un futbolista de apenas 18 años quien ingresó desde el banco de suplentes.

Y los Galos, para esta oportunidad contaron con nombres reconocidos como Keylor Navas, Achraf Hakimi, Leivyn Kurzawa, Ander Herrera, Idrissa Gueyé, Julian Draxler e Icardi.

Durante la pretemporada, PSG ha disputado cinco compromisos con el de este lunes, y pese a que ninguno ha sido derrota, los marcadores han sido cortos ante equipos modestos a comparación de un infernal plantel: 4-0 vs. Le Mans, 2-2 vs. Chambly, 2-1 vs. Augsburgo y 1-0 vs. Orleans.