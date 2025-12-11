Messi, en alerta: La decisión que tomó Inter Miami con Luis Suárez tras anunciar el final de su contrato

El tiempo pasa para todos y uno los jugadores de Inter Miami que más lo está sintiendo es Luis Suárez. El delantero uruguayo terminó iniciando los partidos como suplente en la obtención del título de la MLS 2025 y ya se conoció la decisión que el equipo tomó tras anunciar el final de su contrato. ¡Lionel Messi está en alerta!

Luego de la derrota 2-1 contra Nashville SC en el segundo partido de la primera ronda de los Playoffs de la MLS, Suárez perdió la titularidad. A los 38 años, ‘El Pistolero’ terminó sin goles en la Postemporada y con una sola asistencia.

Luis Suárez solo jugó 14 minutos en semifinales, después sumó ocho minutos en la final de la Conferencia Este y en la gran final de la MLS no vio acción. Todo esto pasó antes de que se le acabe el contrato el próximo 31 de diciembre. ¿Qué pasará con uno de los mejores amigos de Messi?

La decisión de Inter Miami con Luis Suárez tras anunciar el final de su contrato

Messi y Suárez ganaron una MLS con Inter Miami. (Foto: Getty Images)

El departamento de comunicaciones de Inter Miami anunció las decisiones que tomaron sobre su plantilla tras la temporada 2025 y no solo anunciaron que Luis Suárez está “fuera de contrato”, también decidieron incluirlo en la lista de los cinco jugadores con los que está negociando un nuevo vínculo. Los otros cuatro son: Allen Obando (delantero), Rocco Rios Novo (arquero), Baltasar Rodríguez (mediocampista) y Tadeo Allende (extremo).

Inter Miami anunció los jugadores que, por ahora, siguen con Messi en 2026

“Jugadores con contrato asegurado (actualmente bajo contrato) para la temporada 2026: Noah Allen, Tomás Avilés, Israel Boatwright, Yannick Bright, Maximiliano Falcón, Ian Fray, Tyler Hall, Gonzalo Luján, Lionel Messi, Santiago Morales, David Ruiz, Mateo Silvetti, Telasco Segovia y Óscar Ustari”, publicó Inter Miami en su página oficial.

