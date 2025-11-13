Patrik Mercado es la joya que Independiente del Valle finalmente acabará vendiendo en las próximas semanas al fútbol de Europa. El volante ecuatoriano sonó para varias Ligas, pero ahora todo parece indicar que el Sevilla sería el equipo que se lo lleve.

Mercado ahora mismo no tiene un gran sueldo en Independiente del Valle, comparado con lo que puede ganar en cualquier otro equipo de Europa. El Sevilla, que no es uno de los que mejor paga, ahora le pondría sobre la mesa un salario superior al millón de dólares por año.

Sevilla le paga un poco más de 4 millones a su mejor pagado, que es el histórico César Azpilicueta. Sin embargo, Mercado aún no se ha ganado el nombre en Europa para ganar un mejor salario. Incluso esta cifra inicial era similar a la que iba a ganar si se iba a la Premier League.

Por otro lado, Independiente del Valle pretende sacar más de 5 millones de dólares por la venta de la ‘Joya’. Patrik Mercado ya ha demostrado ser una estrella probada en Ecuador, y de importante rendimiento con IDV. Estuvo muy cerca de ganar la Copa Sudamericana y es convocado a la Selección de Ecuador.

Patrik Mercado es la joya de IDV. (Foto: GettyImages)

Mercado también está buscando llegar a un equipo que le pueda asegurar minutos en el primer semestre de 2026, puesto que, el joven volante no quiere poner en riesgo su convocatoria y participación con Ecuador en la próxima edición de la Copa del Mundo.

Publicidad

Publicidad

Los números de Patrik Mercado en esta temporada

ver también En medio de todos los rumores de su futuro, Allen Obando aparece en este equipo

En toda la temporada, Patrik Mercado ha jugado con Independiente del Valle un total de 45 partidos, entre todas las competencias. El futbolista de la Selección de Ecuador ha marcado 7 goles y ha dado 11 asistencias. Lleva en cancha un poco más de 2.900 minutos.

¿Cuál es el valor de mercado de Patrik Mercado?

Mercado tiene con Independiente del Valle un valor de mercado de 5 millones de dólares, de acuerdo a Transfermark. Sin embargo, su contrato es hasta 2027, y es por eso que el jugador ecuatoriano saldría vendido por un poco más. Son horas claves en esa operación.

Encuesta¿Si fueras Patrik Mercado, qué equipo elegirías? ¿Si fueras Patrik Mercado, qué equipo elegirías? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis: