El acierto de Luis Enrique en PSG que no le cayó bien a Kylian Mbappé

El París Saint-Germain cerró este miércoles 17 de diciembre el balance de la temporada 2024/2025, la que fue, sin dudas, la mejor de toda su historia. Es que solo en ese periodo ganó la Ligue 1, la Copa de Francia, el Trofeo de Campeones de Francia y, principalmente, la UEFA Champions League, saldando así la deuda histórica de la institución.

Además, gracias al primer lauro internacional, ya por fuera de las fechas que comprendieron la campaña señalada, pudo participar y adjudicarse la Supercopa de Europa al derrotar al Tottenham y la Copa Intercontinental al superar al Flamengo, en ambos casos mediante tanda de lanzamientos desde el punto del penal.

Asimismo, el PSG llegó a la Final del Mundial de Clubes de Estados Unidos 2025, que se disputó en el MetLife Stadium de Nueva Jersey (el mismo escenario en el que se jugará la Final de la Copa de Mundo en 2026) en donde no pudo con el Chelsea (perdió 3 a 0). Por lo que el saldo le da altamente favorable, con 6 títulos y un subcampeonato mundial.

Con los números sobre la mesa, nobleza obliga, Luis Enrique debe recibir la derecha por aquella declaración que soltó en el documental llamado ”No tenéis ni pu… idea”, que fue producido por Movistar Plus+, en la que sin ningún tipo de tapujos, y consciente del revuelo que se iba a armar, comentó que el PSG sería mejor sin Kylian Mbappé.

“¿Creo que lo voy a mejorar el siguiente año? Sin ninguna duda. Porque el hecho de tener a un jugador (Kylian Mbappé) que se movía donde él quería, implica que hay situaciones de juego que yo no controlo. El año que viene las voy a controlar todas. ¡Todas, sin excepción!“, expresó el experimentado entrenador, a quien el tiempo le dio la razón.

El camino de Kylian Mbappé lejos del París Saint-Germain

Kylian Mbappé se alejó del PSG a mediados del 2024. Desde entonces acumula 72 goles y 10 asistencias en 82 partidos jugados con el Real Madrid. Además, de momento, lleva dos títulos: la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental 2024, de momento, sus dos únicas consagraciones a nivel internacional con clubes.

