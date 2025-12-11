El candidato de Andrés Iniesta para ganar el Mundial 2026

Andrés Iniesta quedó en la historia de la Selección de España y de la Copa del Mundo, al marcar aquel gol que definió en tiempo extra la Final de Sudáfrica 2010 frente a Países Bajos en el Soccer City de la ciudad de Johannesburgo. Es por eso que su palabra está más que autorizada para opinar respecto al presente de La Roja y su oportunidad de ganar en Estados Unidos, México y Canadá 2026.

”Me atrae mucho. Es una opinión bastante generalizada entre los aficionados. Transmite a nivel de juego, de alegría, de compromiso, de que todos saben lo que tienen que hacer, hay mucha variedad en los jugadores y eso es un aspecto muy importante”, comentó en primera instancia el exmediocampista del Barcelona en una conversación con el diario Marca.

Y en ese mismo sentido, Andrés Iniesta apuntó que ve a los de Luis De La Fuente levantando el trofeo el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey: ”Vamos a ver cómo se llega al Mundial, porque ahí siempre es importante que la mayor parte de los jugadores lleguen en buen estado. Es una candidata a pelear por el Mundial”.

Por otro lado, no quiso hacer comparaciones entre la Selección de España campeona en 2010 y la actual: ”Son dos selecciones totalmente distintas. A mí esta selección me transmite su forma de jugar. Son dos momentos distintos, dos momentos del fútbol distintos, no se puede comparar. Ojalá esta generación pueda conseguir lo que se consiguió en su momento y que lo superen. Sería una gran noticia”.

Andrés Iniesta junto a Xabi Alonso y Sergio Busquets en la celebración por la obtención del Mundial 2010.

Los elogios de Andrés Iniesta para Pedri

”Pedri es Pedri. No es mezcla de nada. Tiene sus cualidades, sus virtudes, sus cosas para seguir creciendo y mejorando porque es un chico muy joven, aunque es muy determinante en el Barça y la selección. Lo bonito de ello es que es un jugador que si te pones delante de la tele te maravilla lo que hace, con lo fácil que lo hace, con la sencillez, con la naturalidad que lo hace. Es una gozada que esté en el Barça para los culés y en la selección para todos los españoles”, expresó Iniesta a raíz del volante culé.

Además, dijo que los otros centrocampista de la Selección de España también lo seducen: ”Yo soy muy de mis equipos. Pagaría por el Barça y por la selección. Por Pedri, Fermín, Olmo, Mikel Merino, Fabián, todos me gustan mucho. Hay muchos de gran calidad, infinidad. Para un centrocampista es bonito”.

El recuerdo de Andrés Iniesta de su gol vs. Países Bajos en la Final del Mundial 2010

”Mucha emoción. Te sigue recorriendo un escalofrío por el cuerpo, te vuelve a trasladar a transportar a ese preciso instante. Es tan potente y tan fuerte, que hace 15 años y si lo recuerdas fríamente parece que fue ayer”, rememoró Iniesta, al respecto de su gol para el 1 a 0 de la Roja ante los neerlandeses el 11 de julio del 2010.

