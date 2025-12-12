Tras ganar la primera liga de su historia, se rearma Inter Miami: cortó 4 jugadores, renovó 2 y negocia la continuidad de 5

Rodrigo De Paul y Ian Fray seguirán en Inter Miami. Las últimas horas del vigente campeón de la MLS de los Estados Unidos de Norteamérica han estado marcadas por comunicados de todo tipo. Tras conseguir su primer título de Liga, se anuncia la salida de 4 futbolistas e igualmente la posibilidad de negociar extensiones contractuales de otros 5.

Se van Fafa Picault, William Yarbrough, Marcelo Weigandt y Ryan Sailor. Cuatro por decisión técnica e igualmente el argentino por la finalización de su préstamo desde Boca Juniors. Ya se van buscando diferentes opciones en un mercado de fichajes donde no nos olvidemos que se han liberado cerca de 6 millones de dólares gracias a los retiros de tanto Jordi Alba como Sergio Busquets. Se vienen semanas cargadas de actividad.

Pero también son horas de festejo en Miami gracias a diferentes hojas de vida que ya se encuentran amarradas al proyecto. Se quedan Noah Allen, Tomás Avilés, Israel Boatwright, Yannick Bright, Maximiliano Falcón, Ian Fray, Tyler Hall, Gonzalo Luján, Lionel Messi, Santiago Morales, David Ruiz, Mateo Silvetti, Telasco Segovia y Óscar Ustari con Javier Mascherano. Todos iniciarán trabajos en el mes de enero e irán incluso a los amistosos por Colombia y Ecuador. Atentos que también hay informaciones puntuales alrededor de dos nombres de peso.

“El Club está en negociaciones con Allen Obando (cedido), Rocco Ríos Novo (cedido), Luis Suárez (sin contrato), Baltasar Rodríguez (cedido) y Tadeo Allende (cedido). Además, el Club anunció recientemente la renovación del contrato del defensa Ian Fray”, comunicaba el equipo de Miami alrededor de su página web sobre las operaciones que se calientan por estas horas. Todas vitales para entender el número de activos que habrá que habrá que buscar en el mercado de fichajes e igualmente el dinero que se tendrá en caja para afrontar estas.

Horas absolutamente movidas por la ciudad de Miami y donde ya se trabaja en la siguiente temporada. David Beckham y su directiva ni mucho menos detendrán el proyecto alrededor de la victoria frente a Vancouver por la final de la MLS. Messi seguirá siendo la principal bandera de un proyecto que ya definió el futuro de muchos futbolistas a lo largo de las últimas horas.

El primer crack que quería Beckham antes de Messi

David Silva confiesa en AS que pudo ser el primer fichaje galáctico de David Beckham al sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Todo ocurrió en el verano donde abandonaría finalmente Manchester City tras una era dorada en todos los sentidos por la Premier League. Su deseo de continuar ligado a la élite de este deporte impidió que le pudiésemos ver algunos años por la MLS.

“Yo fui el primero en recibir ofertas del Inter Miami. Estuve reunido con Beckham en Manchester, pero le dije que todavía quería competir en Europa. Luego tuve muchas cosas: Japón, Catar… luego prioricé lo personal y me veía muy bien para competir”, reflexiones del mítico centrocampista español que ganase el Mundial del año 2010 e igualmente dos ediciones de la Eurocopa en aquella generación dorada.

