En horas de la mañana de este miércoles, el presidente de Barcelona, Antonio Álvarez contó que uno de los jugadores había pedido seguridad privada y que el propio directivo la estaba pagando. Ante el sensible fallecimiento de Mario Pineida, los hinchas especularon que había sido el lateral este elemento.

Ante la información, Diario Expreso de Guayaquil contactó a una fuente interna del club y reveló que el volante Dixon Arroyo era el que contaba con seguridad privada desde inicios de año.

No ha habido información sobre si otro jugador de Barcelona también tenía estas situaciones o los motivos de las amenazas a Arroyo. El ex volante del Inter Miami llegó a Barcelona para este 2025.

La Policía Nacional sigue con las investigaciones horas después de lo sucedido, aún no se revela los motivos del ataque al jugador. Mario Pineida se suma a la lista de jugadores que han sufrido ataques armados en este 2025.

Jonathan González, Bryan ‘Cuco’ Angulo, Mario Pineida son algunos de los jugadores que fueron atacados este año. Angulo fue herido mientras los otros dos lamentablemente fallecieron.

Publicidad

Publicidad

ver también VIDEO | La primera reacción de los jugadores de Barcelona y Emelec tras el fallecimiento de Mario Pineida

En resumen