Este jueves 18 de diciembre de 2025 se hizo historia en el fútbol ecuatoriano y Universidad Católica ganó el primer campeonato de su historia. La ‘Chatoleí’ venció a Liga de Quito en una apasionante final, que tuvo también uno de los mejores goles del fútbol ecuatoriano del siglo XXI.

¿Cuánto dinero ganó Católica por ser campeón de la Copa Ecuador?

Por ganar esta Copa Ecuador, Universidad Católica se llevó un premio económico superior a los 300 mil dólares, en un acumulado de todo el torneo. La ‘Chatoleí’ también se lleva el primer título de su historia en el fútbol ecuatoriano y se une al palmarés de la Copa.

Católica salió más decidido que Liga de Quito a buscar el gol en el primer tiempo y fue Mauricio Alonso el encargado de abrir el marcador con un golazo al minuto 17. Se creía que hubo un fallo de Domínguez, pero en realidad la pelota pica tanto en el remate que se hizo imposible para el experimentado arquero.

Liga de Quito empató el partido con un gol de Jeison Medina, tras un error defensivo y de Católica. Sin embargo, aunque LDU estuvo en partido, la realidad es que se vio varios escalones abajo de su rival y en ningún momento pudo imponer condiciones.

El golazo de Universidad Católica para ser campeón de Copa Ecuador

Universidad Católica ganó el partido tras un golazo espectacular de Gregori Anangonó al minuto 60′. El lateral controló en la mitad de la cancha y le pegó con una calidad tan gigante que pasó a Domínguez. En uno de los mejores goles de todo el año y posiblemente nominado al Puskas en 2026.

Sobre el final, José Fajardo marcó el tercero del partido y liquidó a Liga de Quito en una final que fue un ejemplo de lo que viene siendo su cierre de temporada, tras perder con Palmeiras. La hinchada de LDU terminó gritando en el estadio la popular barra: “Jugadores…”

Todos los campeones de la Copa Ecuador

Así queda el palmarés de los campeones de la Copa Ecuador:

2019: Liga de Quito

2022: Independiente del Valle

2024: El Nacional

2025: Universidad Católica

