VIDEO | La primera reacción de los jugadores de Barcelona y Emelec tras el fallecimiento de Mario Pineida

Mario Pineida fue asesinado en la tarde de este miércoles en Guayaquil y los jugadores de Emelec y Barcelona reaccionaron.

Por Gustavo Dávila

El fútbol ecuatoriano una vez más está de luto luego del sensible fallecimiento del jugador Mario Pineida. El defensor fue asesinado en Samanes, Guayaquil y mientras la Policía Nacional investiga, ya hay reacciones.

Rápidamente jugadores de Emelec y también sus compañeros de Barcelona SC se hicieron presentes en el lugar de los hechos. Los futbolistas hicieron acompañamiento a los familiares que se trasladaron a la escena del crimen.

Octavio Rivero fue uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos. Se sabe que la madre de Pineida fue herida de bala mientras que la esposa lamentablemente también falleció.

El parte policial solo detalla que Mario Pineida fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en moto, quiénes propinaron los disparos al futbolista para luego huir de la escena.

En resumen

  • El defensor Mario Pineida falleció tras ser interceptado por dos hombres en Samanes, Guayaquil.
  • La Policía Nacional reportó que la madre del jugador resultó herida y su esposa también falleció.
  • El delantero Octavio Rivero fue uno de los primeros futbolistas en llegar al lugar del crimen.
Gustavo Dávila
