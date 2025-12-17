FIFA aumenta premios y los millones que se aseguró Colombia en el Mundial 2026

En un año en que los ingresos FIFA han aumentado, el organismo decidió aumentar los premios que tendrán las selecciones clasificadas al Mundial 2026. La Selección Colombia tiene una fortuna asegurada solo por estar en la fase de grupos.

Las Selecciones que queden entre el puesto 33 al 48, recibirán nueve millones de dólares por parte de la FIFA, sumado al 1.5 millones de dólares que el ente pagará para gastos de logística. Con esto, los de Néstor Lorenzo se aseguraron más de 10 millones solo por estar.

Si Colombia clasifica como mejor tercero a los 16vos de final del Mundial, serán 11 millones de dólares lo que recibirá. Mientras vaya avanzando seguirá sumando premios cuantiosos.

El campeón de la Copa del Mundo se llevará 50 millones de dólares, mientras que el subcampeón ganará 33 millones. Colombia espera deportivamente como mínimo clasificar a los 8vos de final.

Los premios que pagará la FIFA en el Mundial 2026

Campeones: $50 millones de dólares

Subcampeones: $33M

3er lugar: $29M

4º puesto: $27M

5º-8º puesto: $19M

Puesto 9-16: $15M

Puesto 17 al 32: $11M

Puesto 33-48: $9M

Grupo K – Mundial 2026.

¿Cómo quedó el calendario de Colombia para el Mundial 2026?

Así está el calendario de Colombia para jugar en el Mundial 2026:

Uzbekistán vs Colombia el 17 de junio de 2026 a las 21H00 (CO)

el 17 de junio de 2026 a las 21H00 (CO) Colombia vs Repechaje FIFA el 23 de junio de 2026 a las 21H00 (CO)

el 23 de junio de 2026 a las 21H00 (CO) Colombia vs Portugal el 21 de junio de 2016 a las 18H30 (CO)

