La sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Rayo Vallecano está despoblada. Ahí se acomoda Augusto Batalla para una extensa entrevista con Bolavip. Sin apuros ni reloj que limite, el arquero argentino se suelta repasando su historia en River, en San Lorenzo y también confiesa que la ilusión de vestir el escudo de la Selección Argentina siempre está vigente.

Y, claro, ese sueño se sostiene en su actualidad, en lo que demuestra partido a partido con el Rayo, tanto en LaLiga como en la Conference League, la competencia europea que los tiene en el pelotón de arriba, en esos ocho lugares que aseguran pasar directamente a octavos de final.

A punto de cumplir dos años en España (el primer semestre del 2024 como arquero de Granada), Batalla sabe que se terminó esa peregrinación de préstamos que recorrió después de su salida de River. Rayo Vallecano compró su pase y le firmó contrato hasta 2030. “Se puede decir que encontré mi lugar en el mundo en Madrid, la verdad es que me siento muy bien. La gente me acogió desde el primer minuto, los chicos y el cuerpo técnico, también. Y Madrid es muy similar a Buenos Aires”, confiesa el arquero.

El intento de Raphinha que muere en las manos de Batalla. (Foto: Getty)

-¿Sentís que estás en el mejor momento de tu carrera?

-Por madurez, por experiencia, sí. El camino me fue llevando y ahora estoy muy cómodo y contento en Rayo Vallecano. Obviamente han pasado los años y uno va jugando muchos más partidos. No tengo una cifra exacta, pero debo estar cerca de los 300 y no es nada fácil para un arquero con 29 años tener esta cantidad porque generalmente se debuta más tarde. A mí me tocó debutar muy joven. Puede ser que sea mi mejor momento, pero trato de no ponerme ninguna limitación porque creo que decir hoy estoy en mejor momento sería ponerme una limitación. Por ahí no, por ahí el año que viene será mi mejor momento. O por ahí no y cuando termine mi carrera diga ‘no, aquél sí fue mi mejor momento’.

-Rayo es un club muy particular, muy de barrio, donde se vive sin la locura que hay en Argentina. Por ejemplo, los días de partido llegás a la cancha caminando unas horas antes. Ni siquiera se concentra. ¿Extrañás eso?

-Al principio me costó mucho el hecho de no concentrar porque nosotros estamos súper acostumbrados en Argentina. De hecho, en San Lorenzo muchas veces nos concentrábamos dos días. Pero después se vive con muchísima naturalidad. Me gusta porque un día de partido que jugamos tarde puedo llevar a mis hijos al colegio y hasta ir a buscarlos. Eso me encanta porque le da naturalidad a un deporte que creo que en los últimos años ha perdido. Muchas veces se nos cree o se nos hace creer un montón de cosas, como si fuéramos estrellas de rock, y en lo personal, trato de vivirlo con mucha tranquilidad.

-También te resultaría raro salir del vestuario a la calle después de perder un partido y que te quieran saludar en lugar de putearte…

-Sí, que siempre estén de un ánimo similar más allá del resultado también te choca un poco porque en Argentina nosotros lo vivimos muy a flor de piel. Pero, bueno, esa parte es la que te da muchísima tranquilidad de vivir y jugar acá. En la época de River, yo era más chico y me cohibía muchísimo a la hora de la derrota o de que no me vaya bien. Por ahí estaba una semana sin salir de mi casa. Acá puedo ir al supermercado por más que se haya perdido.

El saludo con Thibaut Courtois, después de enfrentar al Real Madrid. (Foto: Getty)

-¿Cómo es el contraste entre la tranquilidad que ofrece Rayo Vallecano y el fútbol español en general y estar una noche en el arco del Bernabéu atajando frente a figuras como Mbappé y Vinicius?

-Yo lo vivo con muchísima naturalidad. Sí lo valoro cuando freno un poco la pelota o cuando charlo con alguien de poder estar jugando a este nivel. Lo valoro muchísimo porque a mí me ha costado mucho trabajo, muchos años. Ahora estoy en una etapa donde mi desafío es sostenerlo en el tiempo, que creo que es una de las partes más difíciles: sostenerme a este nivel, jugando en estos campos, contra esta talla de jugadores en el transcurso de los años.

-¿Pero no te genera algo diferente ir a jugar contra Real Madrid?

-Bueno, a ver, obviamente que jugar en ciertos campos te despierta eso que amamos de los jugadores de fútbol, es esa adrenalina, esas cosas en la panza, esas ganas de que empiece el partido ya. Pero también siento eso con otros equipos y en otras canchas. Sinceramente, me da igual quién esté enfrente.

-Desde Inferiores en River y en la Selecciones Juveniles te tocó ser capitán. Acá todavía no, pero se te ve como un líder del equipo. ¿Es algo que te sale naturalmente?

-Cada uno tiene su personalidad y debe saber el rol que ocupa. Acá, si bien me siento una parte importante del equipo, hay capitanes que lo están haciendo hace muchos años y muy bien. Disfruto de ser uno más del grupo y poder colaborar desde donde me toque.

-Pero en la cancha sí asumís un papel más de liderazgo.

-Bueno, desde la parte futbolística me parece que sí, digo, en la cancha… Me siento una parte importante del equipo y me dan muchas responsabilidades, que tome decisiones. Si jugamos corto, si repetimos el pase, si jugamos más en largo. Yo lo siento así, bastante dueño de la parte inicial del juego del equipo.

-¿Tuviste que agregarle la parte de las mañas a tu juego? En River era algo que no hacía falta…

-Depende mucho del equipo que vos tengas. En River lo que sucede es que cuanto más tiempo juegues, más posibilidades tenés de ganar. Porque sos, entre comillas, el mejor equipo. Pero también hay artilugios en esto y los he vivido en contra cuando estaba en River. En San Lorenzo, a veces me tocaba hacerlo porque el partido se nos complicaba. La temporada pasada nos tocó hacerlo en ciertos momentos donde estábamos complicados, con un hombre menos o lo que sea. Este año que el juego nuestro está teniendo muchísima más fluidez, no lo hemos hecho. A veces se pone mucho el foco en esto, pero siempre digo que esto es fútbol, todo lo que está dentro de la ley, vale.

La entrevista completa con Augusto Batalla

