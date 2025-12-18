PSG se llevó la Copa Intercontinental después de vencer a Flamengo en una electrizante final. El equipo francés consigue su primer título “mundial” y para esto fue muy clave el ecuatoriano, William Pacho. Tras ser campeones, el mismo Marquinhos lo describió a la perfección con 5 palabras.

En varios videos revelados en redes sociales, se ve como William Pacho y Marquinhos están celebrando este título. Y es en ese momento, cuando el defensor brasileño le dejó un mensaje que confirma a Pacho como uno de los mejores defensas del mundo.

“Fenómeno, el mejor del mundo. El mejor defensor del mundo, el mejor defensor del mundo“, repitió en varias ocasiones Marquinhos. Desde la llegada de Pacho al club francés, el club no volvió a sufrir en defensa y esta pasó a ser una de las mejores de toda Europa.

La frase de Marquinhos también se engloba en que pocas horas antes se había revelado que William Pacho entró en el once ideal del año de la FIFA, siendo superior a jugadores como William Saliba, estrella de Arsenal, que para muchos es el mejor defensa del mundo.

El nivel de William Pacho es el que ningún central ecuatoriano tuvo en toda la historia de este deporte. Ya que el jugador no deja de alcanzar logros y cada vez parece más firme en defensa. También se ha convertido en uno de los capitanes de la Selección de Ecuador.

Los números de William Pacho desde que llegó a PSG

Desde su llegada a PSG, William Pacho ya ha jugado un total de 76 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano ha marcado 2 goles, ha dado 2 asistencias y lleva en cancha más de 6.000 minutos. En este tiempo, ha ganado la Champions League, la Copa Intercontinental, la Liga de Francia, la Copa de Francia, entre otros grandes logros.

La publicación del PSG en honor a William Pacho

El PSG también sabe el defensa que tiene entre sus filas y ahora en medio de toda la euforia sacó “pecho” de todo lo que William Pacho ha ganado con el club, destacando los títulos internacionales del ecuatoriano:

¿Cuándo vuelve a jugar el PSG en la Liga de Francia y qué canal lo pasa?

Este fin de semana hay Copa de Francia, donde el PSG visitará al Vendee Fontenay Foot, no obstante, Pacho no jugaría este encuentro. Su regreso a las cancha sería el próximo 4 de enero de 2026 cuando terminará enfrentando al Paris FC. Ese encuentro se podrá ver por Disney+.

