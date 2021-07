Si eres dueño de una Nintendo Switch y todavía no has accedido a su servicio online, Nintendo quiere darte la oportunidad de que lo pruebes sin ningún tipo de gasto. Hoy se anunció que habrá una prueba gratuita de unos 7 días, y aquí te contamos cómo aprovecharla.

El período gratuito de una semana para Nintendo Switch Online se podrá reclamar a través de este enlace entre hoy y el 6 de septiembre de 2021. Normalmente sale U$S20 al año. El servicio te deja acceder a todas las funcionalidades online de la consola híbrida, con todos sus títulos.

Esta prueba gratuita llega en un gran momento para quienes quieren disfrutar de Among Us en Switch. Lo decimos porque el título también tiene una prueba gratuita durante una semana, que empieza hoy y concluye el 27 de julio, por lo que es una buena oportunidad para probarlo con amigos.

Con esta prueba también tendrás acceso al catálogo de juegos para NES y SNES que viene con una membresía de Switch Online. Entre estos se encuentran The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World, Super Metroid, Super Mario World 2: Yoshi's Island, F-Zero, y la trilogía original de Donkey Kong Country.

Y también hay novedades con respecto a estos clásicos títulos, ya que el 28/7 estarán disponibles tres juegos más de SNES. Se trata de Jelly Boy, Claymates, y Bombuzal. No serán los juegos más recordados de la consola, y tampoco fueron del todo bien recibidos por el público, pero es una buena oportunidad para probarlos.