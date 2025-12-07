¿Qué hay de cierto? Aseguran que arrestaron a Daniel Muñoz en Inglaterra

Todas las jornadas Daniel Muñoz es noticia por sus asistencias, su solidez defensiva y de vez en cuando por sus goles, sin embargo ahora es por un motivo totalmente distinto. El lateral colombiano habría sido detenido en Inglaterra por la Policía británica.

La BBC reporta que un jugador fue detenido por las autoridades por agresión a otro hombre en la calle, el mismo que es seleccionado y tiene 29 años. La cadena no dio detalles de los motivos detrás del incidente ni el nombre sin embargo los hinchas asociaron su ausencia en el partido con la noticia.

La información disponible señala que el futbolista, aún sin confirmar que fue Daniel Muñoz, fue detenido por un día y salió libre bajo fianza mientras la Policía realiza las respectivas investigaciones. El club Crystal Palace aún no ha emitido comunicado alguno.

Los hinchas estaban preocupados por el lateral luego de que se perdiera el partido contra el Fulham, pero su ausencia no fue por problemas con la justicia ni nada de gravedad.

La persona agredida fue enviada a un hospital para chequeos, aunque reportan que no presenta lesiones de gravedad. Cabe señalar que ningún medio señala directamente al titular de la Selección Colombia y que todo es especulación de hinchas.

Lo que en verdad pasó:

El DT del Crystal Palace, Oliver Glasner, si respondió sobre la ausencia de Muñoz y aseguró que fue por una leve inflamación de su rodilla. Por lo que, por ahora, el incidente supuesto de Muñoz queda en rumores.

En resumen

