En el Mundial de 2026 se enfrentará la Selección Colombia contra la Selección de Portugal. Es decir, se podrá ver un Cristiano Ronaldo vs Luis Díaz. De ahí que, muchos aficionados estuvieran pendientes de lo que CR7 dijera, y el portugués ya tuvo una publicación.

A diferencia de lo esperado a Cristiano Ronaldo parece no “importarle” mucho que Colombia sea su rival y que Portugal ya tenga un grupo para jugar en el Mundial 2026. El portugués solo compartió que está entrenando de la mejor manera en el Al Nassr.

Cristiano Ronaldo compartió varias fotografías de su entrenamiento en Al Nassr y no ha ocupado sus redes sociales para hablar del partido que lo tendrá enfrentando a Colombia en el Mundial 2026. Esa Copa del Mundo pareciera ser la última de su carrera.

Por otro lado, desde Colombia hay una importante expectativa por el enfrentamiento contra Portugal y lo que se puede ser la oportunidad de enfrentarse al campeón de la Nations League. “Portugal es uno de los mejores equipos del mundo”, dijo Néstor Lorenzo.

Cristiano Ronaldo jugará su sexta copa del mundo consecutiva y a sus 41 años quiere alcanzar el último título que le falta para cerrar una carrera histórica. El astro, a diferencia de 2022, ahora llegará jugando y en buen nivel para esta Copa del Mundo.

Los números de Cristiano Ronaldo en los mundiales

En todos los mundiales, Cristiano Ronaldo ha podido jugar un total de 22 partidos, entre todas sus participaciones, no obstante, apenas tiene 8 goles y ha dado 2 asistencias.

¿Cuándo jugará la Selección Colombia ante Portugal?

Se espera que la FIFA confirme oficialmente las sedes para los partidos de Colombia en la siguiente parte del sorteo el sábado 6 de diciembre de 2025. No obstante, de acuerdo al calendario oficial así quedaría el fixture de Colombia para su partido contra Portugal:

Uzbekistán vs Colombia (17 de junio de 2026)

(17 de junio de 2026) Colombia vs República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia (23 de junio de 2026)

vs República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia (23 de junio de 2026) Colombia vs Portugal (27 de junio de 2026)

