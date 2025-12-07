Javier Rabanal cerró la LigaPro 2025 sumando el título de campeón y en un mes donde hubo varios rumores de su futuro, fue el propio entrenador español que habló al respecto. El DT descartó que vaya a ser ‘despedido’ pero no aseguró su continuidad en Independiente del Valle.

“Ha habido rumores de los que soy ajeno, yo tengo contrato hasta diciembre de 2026. Hay que sentarse a hablar con el club, para ver cuál es la idea de ellos y la mía. Te puedo asegurar cien por cien que no tengo nada con ningún otro club”, empezó descartando los rumores de una salida ya segura en charlas con Carla Ayala.

“Sí que me han llamado, he tenido bastantes propuestas de México, de Chile, de Colombia y de Perú, He dejado todo parqueado y les he dicho que tengo contrato por un año más. Es bueno tener posibilidades, ahora todo está en manos del club., Yo pienso en hacer un Independiente mejor”, confesó sobre ofertas de otros clubes.

“No me afectó mucho, sé cómo es el fútbol; los equipos son empresas. Los jugadores, la verdad, me hicieron sentir más fuertes. Me dijeron que lo iban a sacar sí o sí. La dirigencia ha hecho su trabajo y nos ha dejado trabajar tranquilamente, el otro día vinieron a darnos un abrazo”, detalló.

En Uruguay incluso hablaban de que Joaquín Papa ya tenía todo arreglado para dejar Liverpool de ese país para dirigir a Independiente del Valle, aunque sobre esto no fue consultado.

Los jugadores que podrían salir de Independiente del Valle

Javier Rabanal podría tener que manejar las salidas de titulares como Claudio Spinelli, Patrik Mercado, Renanto Ibarra, Mateo Carabajal entre otros para el 2026.

Publicidad

Publicidad

ver también Se van campeones: Los jugadores que dejarían Independiente del Valle para el 2026

Independiente del Valle campeón LigaPro 2025.

En resumen