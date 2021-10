La situación de Samuel Umtiti en FC Barcelona es realmente complicada. El defensor francés es actualmente la sexta opción de Ronald Koeman para la zaga central y su panorama está bastante cuesta arriba. Aún así, el campeón del mundo mantiene su motivación intacta y afirma estar en mejores condiciones que el año en que firmó su contrato.

Samuel Umtiti parece ser una carga para FC Barcelona. El club ha estado tratando de salir de la ficha del defensor, pero este ha insistido en quedarse en busca de un lugar en el XI. El jugador ha concedido una entrevista con Mundo Deportivo en la que habló de sus excelentes condiciones físicas.

Listo para saltar al césped

"Me siento muy bien físicamente. Aguanto los entrenamientos y tengo muchas ganas de jugar. Estoy esperando el momento de volver a hacerlo, pero a nivel físico estoy bien. He vivido momentos duros por la lesión pero ahora que estoy bien físicamente, soy feliz pero me gustaría jugar como todos los jugadores y ayudar al equipo pero, de momento, tengo que seguir entrenando a tope" declaró Samuel Umtiti.

El defensor aseguró que está en mejor forma que al momento de firmar su contrato en Barcelona, cuando era titular junto a Gerard Piqué. "Lo único que me falta es el ritmo de los partidos. Estoy muy bien. He cambiado todo... Los entrenamientos, mi dieta. Estoy más fuerte y más rápido que antes".

Fuente: Getty

El francés negó que la salida del club esté en sus planes. "Lo tengo claro, lo más importante ahora es jugar aquí porque es mi club, amo a este club. Quiero triunfar aquí, jugar, ganar con los compañeros, con el equipo. Me veo aquí, estoy esperando ese momento para jugar. Me toca seguir entrenando, trabajar y demostrar que tengo sitio".