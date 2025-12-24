Es tendencia:
Liga de Quito

Ponen a Ezequiel Piovi de regreso en el fútbol ecuatoriano ¿camisetazo?

Rumores de mercado ponen a Ezequiel Piovi de regreso en LigaPro para la siguiente temporada. El volante argentino viene de ser campeón.

Por Gustavo Dávila

Ponen a Ezequiel Piovi de regreso en el fútbol ecuatoriano Foto: Getty

Viene de ganar dos títulos con Estudiantes de La Plata y ahora ponen de regreso al volante argentino Ezequiel Piovi en LigaPro para el 2026. El propio jugador habló de su futuro.

Medios locales pusieron a Piovi en planes de Liga de Quito para el 2026, como reemplazante de Carlos Gruezo. Los ‘albos’ no olvidan a su capitán y referente luego de tres temporadas en el club.

En conversaciones con Sebastián Aconda, Ezequiel Piovi descartó tener una oferta formal de parte de Liga de Quito y además aclaró: “Dudo mucho que me dejen salir de acá”.

Pese a tener un inicio irregular, Piovi terminó la temporada jugando de titular en Estudiantes de La Plata en las dos finales que ganaron. Con esto Piovi, junto a otro ex Liga como Facundo Rodríguez, ganó dos trofeos en 2025.

En Ecuador, Ezequiel Piovi ganó dos LigaPro, dos Supercopa Ecuador y la Copa Sudamericana. Antes de irse prometió que iba a gestionar para retirarse en Liga de Quito.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

Juega en el exterior y tiene las ofertas de Liga de Quito, Barcelona e Independiente del Valle

Juega en el exterior y tiene las ofertas de Liga de Quito, Barcelona e Independiente del Valle

Ezequiel Piovi – Liga de Quito

En resumen

  • Ezequiel Piovi descartó haber recibido una oferta formal para regresar a Liga de Quito en 2026.
  • El volante argentino ganó dos títulos con Estudiantes de La Plata durante la temporada 2025.
  • Piovi fue referente de Liga, donde conquistó dos LigaPro, dos Supercopas y la Copa Sudamericana
gustavo dávila
Gustavo Dávila
