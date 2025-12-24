Viene de ganar dos títulos con Estudiantes de La Plata y ahora ponen de regreso al volante argentino Ezequiel Piovi en LigaPro para el 2026. El propio jugador habló de su futuro.

Medios locales pusieron a Piovi en planes de Liga de Quito para el 2026, como reemplazante de Carlos Gruezo. Los ‘albos’ no olvidan a su capitán y referente luego de tres temporadas en el club.

En conversaciones con Sebastián Aconda, Ezequiel Piovi descartó tener una oferta formal de parte de Liga de Quito y además aclaró: “Dudo mucho que me dejen salir de acá”.

Pese a tener un inicio irregular, Piovi terminó la temporada jugando de titular en Estudiantes de La Plata en las dos finales que ganaron. Con esto Piovi, junto a otro ex Liga como Facundo Rodríguez, ganó dos trofeos en 2025.

En Ecuador, Ezequiel Piovi ganó dos LigaPro, dos Supercopa Ecuador y la Copa Sudamericana. Antes de irse prometió que iba a gestionar para retirarse en Liga de Quito.

Los fichajes de Liga de Quito para el 2025

Kevin Minda, Yeltzin Erique, Alexis Villa, Carlos Gruezo, Ruddy Mina, Lautaro Pastrán, Alejandro Cabeza, Alexander Alvarado, Jeison Medina son los nuevos refuerzos para este 2025 en Liga de Quito.

