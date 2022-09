Boca ya se prepara para el duelo por cuartos de final de la Copa Argentina de este miércoles a las 22 horas en Mendoza ante Quilmes, y para ellos ya se conocieron los convocados con varias bajas entre lesiones y futbolistas que están con sus selecciones, mientras que muchos juveniles se mantuvieron en la lista y regresan dos referentes como Benedetto y el "Pulpo" González. Sin embargo, esto no fue todo, ya que se confirmó la operación de Sergio Romero por su lesión en la rodilla y todas las consecuencias que eso trajo en Brandsen 805. Enterate de todo acá.

Los convocados para enfrentar a Quilmes

Este miércoles se dará uno de los partidos más importantes del semestre ya que, según incluso el propio Juan Román Riquelme, el objetivo principal de lo que queda del año es ganar nuevamente la Copa Argentina para retener el título obtenido en el 2022 y con el plus de que, en la próxima instancia (semifinales), se puede dar un cruce con River, en donde si Boca lo elimina y accede a la final, sería una nueva victoria superclásica para los de la Ribera.

Antes de dicho hipotético Superclásico, Boca tiene que enfrentar a Quilmes en cuartos de final en este encuentro que se dará este miércoles en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, y para el duelo clave ante el Cervecero, Hugo Ibarra dio a conocer la nómina de futbolistas convocados para enfrentar al conjunto que milita la Primera Nacional y que viene de eliminar a Deportivo Madryn.

En concreto, en la lista de concentrados vuelve a aparecer Darío Benedetto, quien no viajó a Mendoza el fin de semana en lo que fue la victoria contra Godoy Cruz por no haber podido entrenar con normalidad debido a un cuadro febril, y además del "Pipa", regresa Diego González entre los convocados. Por último, como novedad en relación a presencias, se destaca el primer llamado de Matías Olguín, lateral derecho categoría 2001 para suplir la baja de Luis Advíncula, quien se encuentra con su Selección disputando la fecha FIFA.

Además del "Rayo" como ausencia, nuevamente Carlos Zambrano y Frank Fabra se encuentran con sus seleccionados, mientras que Nicolás Figal y Norberto Briasco continúan recuperándose de sus respectivos esguinces. Marcos Rojo, capitán xeneize, tampoco dirá presente, así como tampoco Nicolás Orsini. Y resulta llamativa la ausencia en la lista de Aaron Molinas.

El motivo de la ausencia de Aaron Molinas

Luego de confirmarse que no estará ni siquiera en el banco de suplentes ante Quilmes este miércoles, se supo el verdadero motivo de su ausencia. En concreto, el enganche surgido en las inferiores xeneizes no jugará frente al Cervecero debido a que tiene una molestia en su isquiotibial y por eso se realizará estudios para confirmar o descartar lesión, quedando así marginado por cuestiones físicas del plantel xeneize.

Atletico Mineiro quiere reemplazar a Hulk con Mateo Retegui

A raíz de una posible ida del referente del conjunto de Cuca, el Portal do Atleticano advirtió que ya hay un trabajo de scouting para reforzar la posición con Mateo Retegui, figura de Tigre. El "Chapita" es el gran artillero que tiene el Torneo LPF 2022, con 13 goles pasadas las 21 fechas del campeonato, y su futuro podría estar en un grande de Brasil.

"Un delantero del fútbol argentino ha llamado la atención. Se trata del joven Mateo Retegui, quien pertenece a Boca Juniors, pero está cedido al Tigre, y es el máximo goleador de la liga local. Con una inminente renovación en el plantel, Atlético-MG vigila la situación de la joya", escribió el sitio web dedicado al Galo. En caso de entablarse una negociación, serán tres equipos involucrados.

Operación a Romero

El periodista Augusto César reveló que Romero no se presentó en el predio de Ezeiza para el entrenamiento y confirmó que el experimentado guardameta debía ser operado en los próximos días, aunque esto se adelantó y ya este lunes ingresó a la clínica.

También adelantó que habrá un parte médico del club para oficializar la situación de "Chiquito". Tras la operación, Sergio tendrá algunas semanas de rehabilitación y comenzará a prepararse para estar a la par de sus compañeros en la pretemporada 2023. Su debut en Boca deberá esperar unos meses más.

La firme determinación de Boca con Romero

Según revelaron en TyC Sports, los dirigentes tomaron una firme decisión: activar la cláusula que le permite a Boca descontarle el sueldo a Romero por su nueva lesión. Hace un tiempo se supo que el contrato del arquero tenía un detalle clave: el club le podía bajar el salario si sufría lesiones en la rodilla. Y así sucedió.

Así lo contó el medio en su cuenta de Instagram: "Sergio Romero firmó un contrato con Boca en el cual está establecida una clásula de reducción salarial que puede activarse ante una nueva lesión en su rodilla. Esto sucedió (se estima que estará entre 20 y 30 días sin poder entrenarse) y el club decidió activar el inciso: Chiquito cobrará menos".

Revelaron una historia inédita sobre el pase de Romero a Boca

En relación a la situación de Romero, revelaron un detalle sobre la previa a su llegada que llamó mucho la atención. El periodista Daniel Avellaneda recordó en su cuenta de Twitter una historia que ya había contado hace varios meses. "El Dr. Batista le dijo a Riquelme que no contratara a Chiquito Romero, que la rodilla no estaba bien. A pesar del consejo médico, lo hizo. Y lo van a operar", señaló.

¿Qué pasa ahora con Rossi?

Tras la lesión de "Chiquito", el Consejo de Fútbol tomó una decisión sobre la situación de Agustín Rossi. Jorge Amor Ameal habló de la renovación del contrato de Agustín hace tan solo unos días: "Tengo entendido que puede haber una charla. Nosotros le hicimos la mejor oferta. Él tiene derecho de pensar y sentir...". "No va a estar en ningún club mejor que el nuestro. No es que no se adaptó, siente al club, se nota cuando festeja un gol o un penal. Ojalá se pueda arreglar", sostuvo el presidente.

Otro que tomó la palabra en la última semana fue Mauricio Serna: "Está abierto todo. Inclusive se volvió a hablar con él y con su representante, y estamos esperando a ver qué se puede lograr". "Para nosotros es un jugador muy muy importante, estamos luchando para que se concrete lo mejor para el club. El club está por encima de cada uno de nosotros", explicó "Chicho".

Marcada la postura del club a nivel público, ahora se sabe cuál fue la determinación en la interna. En TyC Sports revelaron: "A raíz de esto, en el club de La Ribera se encendieron las alarmas y buscarían una nueva reunión con Agustín Rossi en el corto plazo". ¿Le harán una nueva propuesta de renovación para asegurar su continuidad?

Paredes nuevamente habló de su vuelta a Boca

En cada oportunidad que tuvo, el actual futbolista de Juventus, expresó su amor por el Xeneize. Y como si fuera poco, también sostuvo que desea regresar al club que lo vio nacer, donde también dio sus primeros pasos al lado de Riquelme. "No me pongo edad para volver. Tengo contrato largo en el club, sería ilusionar a la gente y a mí. Estoy tranquilo, pero la ilusión más grande que tengo es retirarme en Boca", manifestó Paredes en diálogo con ESPN.

A pesar de que el propio mediocampista de la Selección Argentina sostuvo que no quería ilusionar a los hinchas de Boca, ellos se mantienen expectantes y le insisten con que retorne antes de lo que planifica. Será una cuestión de que Juan Román Riquelme y el nacido en San Justo se pongan de acuerdo, pero la esperanza no la pierden. ¿Se dará en un futuro cercano o recién sobre el cierre de la carrera del ex PSG?