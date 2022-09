Juan Román Riquelme es un ferviente admirador de la Selección Argentina, y está muy pendiente de lo que ocurre con el equipo comandado por Lionel Scaloni. Y no es para menos, ya que la preparación para el Mundial de Qatar está culminando porque el certamen se acerca.

Si bien observa y analiza todo lo que ocurre con la Selección Argentina, el vicepresidente de Boca también mira hacia el mercado de pases que se avecina. Al igual que ocurrió en junio pasado, buscará sumar jerarquía para ir detrás de la CONMEBOL Libertadores, y como pasó con los hinchas, se ilusionó por la frase de una figura.

Desde que Riquelme retornó a Boca, pero en su función de vicepresidente y líder del Consejo de Fútbol, se planteó poder darle lugar a aquellos jugadores que vistieron la camiseta azul y oro. Así fue como se produjeron los regresos de Darío Benedetto y Facundo Roncaglia, como también de Javier García. Y ahora, sueña con el de Leandro Paredes.

En cada oportunidad que tuvo, el actual futbolista de Juventus, expresó su amor por el Xeneize. Y como si fuera poco, también sostuvo que desea regresar al club que lo vio nacer, donde también dio sus primeros pasos al lado de Riquelme. "No me pongo edad para volver. Tengo contrato largo en el club, sería ilusionar a la gente y a mí. Estoy tranquilo, pero la ilusión más grande que tengo es retirarme en Boca", manifestó Paredes en diálogo con ESPN.

A pesar de que el propio mediocampista de la Selección Argentina sostuvo que no quería ilusionar a los hinchas de Boca, ellos se mantienen expectantes y le insisten con que retorne antes de lo que planifica. Será una cuestión de que Juan Román Riquelme y el nacido en San Justo se pongan de acuerdo, pero la esperanza no la pierden. ¿Se dará en un futuro cercano o recién sobre el cierre de la carrera del ex PSG?