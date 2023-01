Mientras Boca prepara la temporada de la mejor manera posible, este miércoles se dio el primer cimbronazo en referencia a lesiones con el desgarro de Nicolás Figal. Además, se confirmaron los jugadores que Hugo Ibarra pedirá ceder a préstamo y como si fuera poco, llegó desde Europa una oferta por Valentín Barco y un sondeo nuevo por Alan Varela. Enterate de todo acá.

Se desgarró Nicolás Figal

Boca comenzó la pretemporada 2023 pensando en la Supercopa ante Racing en Abu Dhabi. A la espera de refuerzos, sobre todo en la zona defensiva, Ibarra va delieando el equipo para la primera mitad del año, que tendrá como primer objetivo sumar una nueva estrella el 20 de enero.

En la vuelta de los entrenamientos, el entrenador de Boca recibió una mala noticia debido a la lesión Nicolas Figal, el defensor central titular, que sufrió un desgarro en la práctica de esta tarde, por lo que su presencia en el partido ante Racing es una incógnita.

Pensando en la Supercopa ante Racing, y en los amistosos previos en San Juan ante Independiente y Everton de Chile, el armado de la defensa viene siendo un dolor de cabeza para Ibarra, debido a que hoy solamente tiene disponibles a Roncaglia, Valentini y Aranda, que no está entrenando a la par del grupo por lesión.

Sobre el mercado de pases, la prioridad del Xeneize es traer por lo menos defensores centrales, uno argentino y uno extranjero. Si bien no surgieron nombres aún, quien cuenta con mayores chances de llegar es Lucas Merolla, el defensor de Huracán, quien es un anhelo para la dirigencia.

Oferta por Valentín Barco y respuesta de Boca

En las últimas horas, a sabiendas del conflicto contractual, desde España el Getafe hizo una oferta por el 50% de su pase en cifras cercanas a los 4 millones de euros. Claro, sin novedades de la renovación de momento, Boca sabe que a partir del próximo mercado puede perder a uno de sus máximos proyectos sin recibir un peso. Sin embargo, desde el club tuvieron una contundente respuesta a la oferta del club ubicado en las cercanías de Madrid.

El periodista Luciano Torres Toranzo reveló en su cuenta de Twitter que "la oferta de Barco es cierta y fue considerada insuficiente". "No quieren un monto específico porque las opiniones son variadas, en especial porque el club no lo puso al juvenil a la venta", añadió el jornalista de Diario Xeneize.

Además, dio detalles respecto a su cuestión contractual: "Valentín Barco termina contrato en diciembre. Boca le ofreció renovarle hasta el 2026 como hizo con Luca Langoni, Alan Varela, Exequiel Zeballos, etc. Su representante, Adrián Ruocco, no aceptó eso y dijo que querían sólo hasta diciembre del 2024. Barco se perdió gran parte del semestre pasado por una lesión de la cual se curó y se resintió. Por eso casi no jugó en reserva y se quedó afuera de la Sub-20, por temas físicos"; y por último, expresó: "Si el Getafe, u otro equipo de Europa, viene con una oferta superior a esta se lo estudiará y puede que se lo venda según el monto. Pero no estaba en los planes venderlo ni buscar ofertas por él en este momento". ¿Qué pasará con el "Colo"?

El contundente tuit de Fabrizio Romano sobre el futuro de Agustín Rossi

El futuro de Agustín Rossi es una incertidumbre hace tiempo. Lo único que es una realidad en un 100% es que su futuro casi inmediato no será en Boca, ya que el arquero de 26 años decidió rechazar todo tipo de ofertas que el Xeneize le hizo respecto a la mejora de su vínculo y a la par, optó por aceptar negociaciones con Flamengo para firmar un precontrato para sumarse en junio, cuando formalmente deja de pertenecer a la escuadra azul y oro.

Sin embargo, la necesidad del Mengao de contar con un arquero de inmediato hizo que desde el club de Río de Janeiro tomen la postura de viajar esta semana para Argentina e intentar negociar con Boca su liberación inmediata a cambio de un leve resarcimiento económico de menos de un medio millón de dólares, cifra que resulta irrisoria en la Ribera teniendo en cuenta el valor que tiene Rossi.

Mientras se resuelve este viaje de los dirigentes de Flamengo para a su vez ultimar detalles en la negociación directa con el arquero xeneize, el periodista Fabrizio Romano dio una contundente afirmación en su cuenta de Twitter sobre este complejo caso que se viene desenvolviendo hace varios meses.

El jornalista especializado en mercado de pases soltó: "Flamengo está en conversaciones avanzadas para fichar a Agustín Rossi de Boca Juniors. Todas las partes están en contacto directo para cerrar el trato"; aunque también dio un cambio rotundo, al sentenciar que no solo del Mengao buscan el pase del golero argentino.

"Clubes europeos también pidieron condiciones de acuerdo, pero Flamengo está liderando la carrera, de momento", expresó Romano. ¿Qué significa esto? Que si algún equipo europeo acelera por el pase de Rossi, podría competirle al Fla y así el futuro del arquero de Boca sería en el viejo continente. En su momento, Inter de Milan y Fiorentina mostraron interés en él. ¿Será alguno de estos los competidores?

Otro grande de Europa busca a Alan Varela

Desde que comenzó a hacerse amo y señor del mediocampo de Boca, Alan Varela no deja de destacarse como uno de los mejores volantes del fútbol argentino. Y justamente con su alto rendimiento en la medular xeneize y los logros que ha obtenido en la Ribera con solo 21 años, el oriundo de Isidro Casanova despertó interés de muchos clubes de Europa para contar con él en lo inmediato.

Primeramente, fueron Manchester City y Barcelona a los que Varela llamó la atención pero ninguno de los dos avanzó formalmente por él, aunque siguen siguiéndolo de cerca. A estos dos, se les anticipó Newcastle de Inglaterra, quien en los últimos días envió un acercamiento por Alan de 18 millones de euros y aún no prosperó pero en el Xeneize saben que en cualquier momento llegará la oferta, la cual al ser de un monto así de elevado, será difícil en la Ribera que retenerlo.

Además, en estas últimas horas llegó un nuevo flamante interés desde España, ya que en Radio Continental, el periodista Augusto César confirmó que si bien no llegaron ofertas puntuales, sí surgió un sondeo por Varela desde el Sevilla de LaLiga, equipo que es dirigido por Jorge Sampaoli.

El conjunto de Andalucía marcha en zona de descenso en el campeonato español con solo doce unidades y allí se encuentran argentinos como Papu Gómez, Erik Lamela, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel. Además de lógicamente el entrenador con pasado en la Selección Argentina. ¿Se sumará el 5 de Boca?

El Xeneize tiene una postura clara con Varela: venderlo únicamente por cifras cercanas a la cláusula de rescisión que se le puso en el contrato recientemente renovado, la cual es de 20 millones de dólares. Además, quieren intentar, con cualquier negociación, retenerlo durante el 2023 y conservar un porcentaje del pase.

Relegados: Ibarra no tiene en cuenta a 4 jugadores y Boca les busca club

En el medio de un mercado de pases muy tranquilo, Hugo Ibarra empieza a moldear el plantel de Boca pensando en el primer semestre del 2023. El Xeneize tendrá mucha competencia local e internacional y buscará ser protagonista en todos los frentes. De hecho, su primer choque oficial será ante Racing en la final de Abu Dhabi.

Con Nicolás Valentini y Equi Fernández (ambos volvieron de sus respectivos préstamos) como altas y Carlos Zambrano como única baja, no parecía haber grandes novedades dentro del armado del equipo. Sin embargo, en las últimas horas se confirmó que el DT le bajó el pulgar a cuatro futbolistas.

Todos tienen algo en común: estaban a préstamo, acababan de volver, pero no serán tenidos en cuenta por el entrenador. Dos de ellos ya son conocidos por el hincha de Boca: Rodrigo Montes y Renzo Giampaoli. El volante no le pudo sacar jugo a su préstamo en Central Córdoba, mientras que el defensor pasó por el Rosenborg Ballkub de Noruega.

Los otros dos también sumaron minutos en Primera División, pero no con el club que los formó. Uno es Óscar Salomón, zaguero de último paso por Tigre (compartió con Retegui y Equi, pero sin tanto rodaje). El otro es Lucas Brochero, quien regresó de Arsenal. El Xeneize les busca una salida.

Debe volver: Boca lo pagó más de 6 millones y lo echaron de su club

Con un mercado de pases algo silencioso, los temas prioritarios en Boca estuvieron relacionados al regreso de los jugadores cedidos a lo largo de la última temporada, en su mayoría juveniles. Sin embargo, en las últimas horas se le presentó una situación bastante particular al Consejo de Fútbol.

Jan Hurtado aterrizó en La Ribera en la temporada 2019/20 proveniente desde Gimnasia, siendo una de las grandes apariciones en el fútbol argentino. Para quedarse con su ficha, el Xeneize desembolsó más de 6 millones de dólares (según Transfermarkt) y se convirtió en la cuarta compra más cara de la historia del club. Sin embargo, su rendimiento con la azul y oro no estuvo a la altura de las expectativas.

Tras ser cedido a préstamo al Red Bull Bragantino, sus buenas actuaciones hacían creer que el club brasileño iba a ejecutar la opción de compra de 5.5 millones de dólares. Sin embargo, el bajón futbolístico de Hurtado en el último tiempo tuvo consecuencias y su salida es inminente.

Según afirma el portal CentralDoBraga, el delantero venezolano fue liberado en el Bragantino y no se está entrenando junto a sus compañeros. Además, al ex Boca le habrían recomendado buscarse un nuevo club mientras se encuentra a préstamo hasta junio de 2023. Ahora el Xeneize entra en escena con la oportunidad de hacerlo volver al fútbol argentino o bien firmarle otra cesión en un equipo distinto.