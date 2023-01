Durante todo el 2022, en Boca se dio una política de renovaciones con anticipación bastante marcada. Para evitar que sus futbolistas se marchen libren o firmando precontratos con otros equipos como le ha sucedido en reiteradas ocasiones, para todo aquel que le quedaran menos de 18 meses de vínculo en la Ribera, se iniciaba una negociación para la extensión de contrato.

Con varios como Frank Fabra, Alan Varela, Exequiel Zeballos, Luis Vázquez, Cristian Medina y Javier García, esto se acordó sin problemas. Pero con dos casos puntuales se dieron varias complicaciones. En concreto, estas dos excepciones fueron Agustín Rossi y Valentín Barco. Rossi ya es un caso perdido, ya que el arquero tiene todo casi acordado con Flamengo para sumarse mediante un precontrato, pero al juvenil se lo intenta retener por todos los medios.

En las últimas horas, a sabiendas de este conflicto contractual, desde España el Getafe hizo una oferta por el 50% de su pase en cifras cercanas a los 4 millones de euros. Claro, sin novedades de la renovación de momento, Boca sabe que a partir del próximo mercado puede perder a uno de sus máximos proyectos sin recibir un peso. Sin embargo, desde el club tuvieron una contundente respuesta a la oferta del club ubicado en las cercanías de Madrid.

El periodista Luciano Torres Toranzo reveló en su cuenta de Twitter que "la oferta de Barco es cierta y fue considerada insuficiente". "No quieren un monto específico porque las opiniones son variadas, en especial porque el club no lo puso al juvenil a la venta", añadió el jornalista de Diario Xeneize.

Además, dio detalles respecto a su cuestión contractual: "Valentín Barco termina contrato en diciembre. Boca le ofreció renovarle hasta el 2026 como hizo con Luca Langoni, Alan Varela, Exequiel Zeballos, etc. Su representante, Adrián Ruocco, no aceptó eso y dijo que querían sólo hasta diciembre del 2024. Barco se perdió gran parte del semestre pasado por una lesión de la cual se curó y se resintió. Por eso casi no jugó en reserva y se quedó afuera de la Sub-20, por temas físicos"; y por último, expresó: "Si el Getafe, u otro equipo de Europa, viene con una oferta superior a esta se lo estudiará y puede que se lo venda según el monto. Pero no estaba en los planes venderlo ni buscar ofertas por él en este momento". ¿Qué pasará con el "Colo"?