Las últimas noticias del mundo Boca sacudieron al mercado de pases. Después de que se filtrara la información de que Juan Román Riquelme busca a Arturo Vidal y James Rodríguez, los hinchas quedaron alucinados con la posibilidad de que lleguen dos figuras mundiales. Claro, el vicepresidente sabe que Sebastián Battaglia precisa jerarquía para ir por la CONMEBOL Libertadores.

Para ningún equipo del fútbol argentino es sencillo poder incorporar, ya que la economía del país les juega en contra. Pero más allá de estas complicaciones, en el Xeneize también analizan lo que será el futuro de varias joyas, donde ya emigró Gabriel Vega por falta de minutos. Y a pesar de que el entrenador le diera muchos minutos a uno de los mejores proyectos de inferiores, su carrera no continuaría en Brandsen 805.

Si bien todavía no llegó ningún refuerzo, los juveniles comienzan a quedar tapados por algunos futbolistas y, en vistas de conseguir minutos, analizan algunas ofertas. Uno de los casos es el de Aaron Molinas, quien dejó de ser importante para Battaglia y ahora aparece en el radar de Defensa y Justicia.

Por el momento, a Boca no le llegó la propuesta formal desde Florencio Varela, pero no verían con malos ojos desprenderse del enganche, ya que consideran a Sebastián Beccacece como un gran entrenador a la hora de potenciar los rendimientos de los más chicos que no tienen lugar. ¿Se marchará?