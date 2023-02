Boca encaró este domingo prácticamente con la obligación de volver a ganar y cambiar la triste imagen que dejó contra Talleres. La jornada arrancó con fuertes emociones, debido a la mera presencia de Martín Palermo en La Bombonera. Sin embargo, en Brandsen 805 se jugó un partido de fútbol y las cosas salieron bien para el local.

El tempranero comunicado de Boca

Para la sorpresa de varios, la tribuna del Xeneize finalmente fue habilitada en las primeras horas del domingo y Boca fue notificado de ello, pero poco pudo hacer para aprovechar el espacio. Es por eso que, disconformes con la situación, lanzaron un fuerte posteo vía redes sociales.

Una visita internacional

Mientras los hinchas se rompían las manos para recibir a Palermo, desde uno de los palcos observó el encuentro una megaestrella de la NBA que aterrizó en Buenos Aires justo cuando se iba a disputar el Juego de las Estrellas. Además hubo fotos con la camiseta azul y oro.

Óscar Córdoba se acalambró en vivo

El exarquero y leyenda de Boca sufrió un incidente muscular cuando se encontraba al aire en su programa de ESPN. Sus compañeros, bromistas, subieron distintos videos a sus redes sociales para reirse de lo ocurrido. Un momento más que particular en la TV colombiana.

La emoción de Palermo en La Boca

El Titán fue recibido como lo manda la historia y toda la Bombonera coreó su nombre durante su estadía. Sin embargo, la -no tan- sorpresa de la jornada es que el reconocimiento no fue hecho por Juan Román Riquelme, sino por Chicho Serna y el Chelo Delgado. El vice decidió no bajar a la cancha y quedarse a ver el partido desde el palco. Aún así, la tarde-noche para Martín fue inolvidable.

Triunfo clave contra Platense

Cuando Boca más lo necesitaba, el triunfo se hizo presente en el Alberto J. Armando. Pese al tambaleo tras haber recibido el 1-1 a pocos minutos de haber abierto el marcador, todo fue ganancia para el Xeneize con el correr de los minutos. ¿La joya de la noche? El golazo de Norberto Briasco. Mirá el resumen.