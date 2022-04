El arco de Boca es gigante. La responsabilidad que implica ser el arquero del Xeneize no es para cualquiera. Por ello, el club suele apostar a la jerarquía y a las condiciones de unos pocos. En esta oportunidad, y por suerte para Sebastián Battaglia, hay dos jugadores muy parejos que se disputan el puesto. Será su decisión quién se pone los guantes ante Barracas Central en La Bombonera.

Con grandes actuaciones y siendo varias veces elegido figura del partido, Javier García demostró las razones por las que Juan Román Riquelme lo fue a buscar. Ahora, con Rossi en condiciones, el entrenador tendrá una compleja elección pensando en la Copa de La Liga.

Rossi está de vuelta, pero García viene siendo figura: ¿Por quién apuesta Battaglia?

Este jueves 28 de abril, Agustín Rossi retomó los entrenamientos a la par de sus compañeros y quedó a disposición del León. El 1, que se había lesionado en el partido con Always Ready por la Copa Libertadores, dejó atrás el desgarro en su aductor derecho y mete presión para jugar. En su ausencia, el arco estuvo en buenas manos.

Aunque la idea de Battaglia es empezar a exigirlo en los entrenamientos y ver cómo responde, en su cabeza el DT tiene claro que Agustín Rossi es el titular. Habrá que ver si regresa vs. Barracas Central o lo hace por Copa Libertadores vs. Always Ready, pero el lugar del arquero que la rompió ante River está asegurado. Javi García, por su parte, deberá mantenerse y esperar una nueva oportunidad para demostrar su vigencia.