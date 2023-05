Desde la llegada de Jorge Almirón como entrenador de Boca, Sebastián Villa siempre ha sido una prioridad, incluso cuando los compromisos deportivos han coincidido con las obligaciones judiciales del futbolista que está acusado por su expareja de lesiones leves agravadas por el vínculo, violencia de género y amenazas.

De hecho, el entrenador ya lo había valorado como el futbolista más importante que tiene Boca en la previa del encuentro de este miércoles ante Colo Colo, en el que se terminó consiguiendo una importante victoria 2-0 en condición de visitante a la que el colombiano aportó uno de los goles, rompiendo también con una sequía personal de seis meses.

"He trabajado para convertir. No se me dio en el torneo local y por suerte ahora sí en la Copa Libertadores", dijo Sebastián Villa una vez terminado el encuentro en diálogo con ESPN, valorando el que fue su primer gol en lo que va del año.

El colombiano demostró estar muy a gusto con la tarea de Jorge Almirón como entrenador y al expresarlo pareció sembrar también una crítica al trabajo de Hugo Ibarra: "Estamos trabajando y haciendo bien las cosas con el profe, que llegó y nos dio una idea de juego. Y lo estamos demostrando en la cancha", señaló.

La idea, la propuesta, que a veces se plasma mejor y a veces no, es precisamente lo que parecía faltarle al Boca de Hugo Ibarra incluso cuando logró coronarse campeón en año pasado. Con Almirón, el plan de intenciones es claro y esta semana por fin dio al equipo saldo cien por ciento positivo, con triunfos ante Racing en Liga Profesional y Colo Colo en Libertadores. ¿Se extenderá la buena racha al Superclásico?