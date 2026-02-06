Alejado de Boca, Chicho Serna le pide a Riquelme este refuerzo para Boca: “Tiene todas las cualidades”

El mercado de pases de Boca sigue viviendo horas agitadas. Con las ausencias que sufre en ofensiva y ante la chance de seguir incorporando, todos los cañones apuntan al nombre de Edwuin Cetré. Ya con una oferta sobre la mesa, la historia que puede resolverse para bien o para mal en el corto plazo, pero en medio del inicio de la novela sumó un capítulo de peso: apareció Mauricio Serna para enviarle un mensaje a Juan Román Riquelme que puede inclinar la balanza.

Pese a encontrarse radicado en Colombia y ya alejado de su cargo oficial en el club desde mediados de 2025, Chicho no le escapa a la actualidad Xeneize. Por ello, en una charla con Planeta Boca Juniors, no dudó en dar su opinión sobre el mercado de pases y le levantó el pulgar a las negociaciones que lleva adelante la dirigencia por el extremo de Estudiantes de La Plata.

“Cetré tiene todas las cualidades para el puesto. Ya conoce el fútbol argentino, lleva unos años en Estudiantes. Jugó partidos importantes, finales, salió campeón, jugó Copa Libertadores… Tiene unas características interesantes”, sentenció para explicar la razón por la que considera oportuna la búsqueda de su compatriota.

En ese sentido, agregó un diferencial que le hace aprobar la ocntratación de Cetré: podría aclimatarse al mundo Boca más rápido de lo normal. “Pensar en Cetré es ganar tiempo, porque la adaptación a Boca es extensa y creo que va a durar menos si ya conoce el fútbol argentino“, detalló Serna.

Lo cierto es que en Brandsen 805 ya le dieron marcha a la ingeniería económica para cumplir el deseo de Chicho. Según pudo confirmar Bolavip, Boca realizó una oferta formal de 4 millones de dólares por el 50% del pase de Cetré, superando por medio millón de dólares lo que inicialmente pretendía el Pincha (3.5M) por la mitad del pase. El otro 50% de la ficha está en manos de Independiente Medellín, con quien Riquelme también ya estaría en conversaciones para intentar sellar el traspaso.

La recomendación final de Serna sobre el mercado de pases de Boca

Consumado el pedido expreso, Chicho dejó en claro que, salga como salga lo de Cetré, Boca debería seguir insistiendo en la incorporación de un jugador que se desenvuelva por las bandas. “Creo que Boca necesita un delantero por afuera. Alguien que tenga recursos por el otro lado del Chango Zeballos, que sea capaz de desequilibrar y asistir”, opinó.

Y explicó por qué desistiría de la contratación de un centrodelantero tradicional: “Todos pensamos que Boca necesita un nueve, ese es el consenso general. Pero también pienso que si llega un nueve de categoría, en un momento va a haber cuatro números nueve (junto a Cavani, Merentiel y Giménez) para un solo puesto, con la necesidad de que uno solo juegue”.

