Arranca de 0: el cambio interno de Edinson Cavani en la consideración de Claudio Úbeda en Boca

La pretemporada de Boca no arrancó de la mejor manera para Edinson Cavani. El delantero uruguayo todavía sufre de los problemas lumbares que lo marginaron de los últimos partidos del año pasado, y es por eso que en los primeros días de entrenamiento estuvo diferenciado de sus compañeros.

Debido a esto, con el correr de los días comenzó a sumarse a la par del grupo, con el objetivo de completar los entrenamientos y poder estar presente en los primeros amistosos. Además, esta situación generó un importante cambio interno dentro de la consideración del entrenador Claudio Úbeda.

Es que, según lo informado por el periodista Ezequiel Sosa, el delantero uruguayo dejó de ser considerado como un jugador “intocable” para Úbeda, y es por eso que a diferencia del año pasado, si está en óptimas condiciones físicas su titularidad no estará asegurada.

De esta manera, Cavani comenzará de cero en la temporada y buscará volver a ganarse un lugar como titular en el esquema de Úbeda. Actualmente, en la delantera juega el asentado Miguel Merentiel junto a Milton Giménez, quien terminó el año bajo las críticas de los hinchas por su rendimiento.

Para volver a ganarse un lugar como titular, Cavani primero deberá completar los entrenamientos en su totalidad junto al resto del plantel. Luego de esto, sumar minutos en el campo de juego hasta completar los 90 minutos sin tener problemas físicos, ya que esto lo marginó de las canchas el año pasado.

La idea del cuerpo técnico del Xeneize es recuperar físicamente al uruguayo y que no vuelva a ocurrir lo de 2025, ya que sufrió muchas lesiones musculares, a tal punto que se perdió 16 partidos en la temporada. A esto se suma el episodio contra Racing, en el que no entró por una molestia en la zona lumbar.

Así las cosas, los primeros amistosos de pretemporada más el inicio del Torneo Apertura serán claves para determinar qué consideración tendrá Cavani en el cuerpo técnico de Boca, teniendo en cuenta que buscará llegar de la mejor manera a la seguidilla de partidos en el cierre del semestre, con la definición del campeonato más la fase de grupos de la Copa Libertadores.

