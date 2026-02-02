Boca hoy: la palabra de Úbeda, el mensaje de Ascacibar y la postura en el mercado de pases

Boca volvió a sonreír en el Torneo Apertura, ya que por la tercera fecha le ganó 2 a 0 a Newell’s y se ubicó dentro de los cuatro primeros de su zona. Luego de esto, el debutante Santiago Ascacibar le dejó un mensaje a los hinchas y el entrenador Claudio Úbeda habló en conferencia de prensa.

Ascacíbar habló tras su debut

Fueron días llenos de emociones para Santiago Ascacibar. El mediocampista central se marchó de Estudiantes, el club que lo formó y en el que fue capitán y campeón, para pasar a Boca Juniors. La decisión trajo algunos enojos entre los hinchas del Pincha y el propio futbolista se encargó de enviarles un mensaje.

Tras debutar oficialmente con la camiseta de Boca, Santiago Ascacibar dialogó con ESPN y fue consultado por la reacción de los hinchas de Estudiantes. El Ruso afirmó: “A mí me gusta jugar a la pelota, me gusta hacerlo para este equipo, para esta institución inmensa. Con la gente de Estudiantes… seguramente que el tiempo les va a mostrar lo que hice”.

Úbeda se refirió al mercado de pases

Con total autoridad, aunque sin brillar, Boca le ganó a Newell’s por la fecha 3 del Torneo Apertura 2026 tras los goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes, y se recuperó de lo que fue la caída en La Plata frente a Estudiantes.

Los comandados por Claudio Úbeda llevan dos triunfos y una sola caída en lo que va del certamen, por lo que se posicionan como escoltas de Platense y Vélez. Y ahora, tendrá que viajar hasta Liniers para visitar al Fortín. Pero antes, el DT no solo analizó el juego.

Boca usará el cupo de la lesión de Rodrigo Battaglia

El mercado de pases parecía haber bajado la persiana en Boca con los arribos de Ángel Romero y Santiago Ascacibar. Sin embargo, los imponderables médicos que azotaron en Bradsen 805 llevaron a la dirigencia a recalcular la hoja de ruta sobre la marcha. Especialmente al revelarse el futuro de Rodrigo Battaglia, quien deberá pasar por el quirófano para solucionar una tendinopatía insercional en el tendón de Aquiles que le demandará ocho meses de recuperación.

Los resultados médicos del mediocampista sacudieron la planificación del Xeneize, pero le abrieron una ventana que el club tendría decidio no pasar por alto. Ante este escenario de gravedad, el reglamento de la AFA le otorga a Boca una extensión excepcional de diez días hábiles para incorporar un reemplazo y utilizar ese cupo que queda liberado por lesión de larga duración.