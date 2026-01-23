Boca sigue fuerte en el mercado y negocia con Santiago Ascacibar

Caída del pase de Marino Hinestroza, Ángel Romero con acuerdo verbal, ofertas que van y vienen por Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi con negociaciones avanzadas y Kevin Serna a la espera de una respuesta de parte de Fluminense.

A esa semana convulsionada con posibles altas para Boca, se suman de manera sorpresiva las charlas que entabló el Xeneize en las últimas horas por Santiago Ascacibar.

El volante, que coqueteó con River durante todo diciembre e incluso llegó a meterse el club de la Ribera en ese entonces, ahora se encuentra en negociaciones con Boca nuevamente y el desenlace todavía se encuentra abierto.

El capitán de Estudiantes, flamante campeón del Clausura 2025 y del Trofeo de Campeones, fue tajante cuando habló sobre su futuro y dejó claro que no descartaba un cambio de rumbo para su carrera luego de la consagración con el Pincharrata.

Los próximos días serán determinantes para que se conozca fehacientemente si el Ruso será o no refuerzo de Boca. Lo cierto es que este mismo viernes hará su estreno en el Apertura con la camiseta de Estudiantes. Mientras su futuro se resuelve con una salida al Xeneize, a otro destino o si finalmente se queda en el Pincha, Ascacibar se enfoca en el fútbol y jugará hoy frente a Independiente.

Santiago Ascacibar, mediocampista de Estudiantes, con la camiseta de Boca (Gemini IA)

De momento, de parte de Boca ya existieron contactos y las negociaciones podrían definirse de manera inminente. A las posibles llegadas de Ángel Romero, Kevin Serna, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello, ahora se suma la chance de Santiago Ascacibar una vez más. Un jugador que Riquelme ha querido en diversos mercados de pases. ¿Ahora sí?

Qué dice el entorno de Santiago Ascacibar

Según pudo saber BOLAVIP días atrás, en el primer intento de parte de Riqueme de sumarlo este mercado, el entorno de Ascacibar es el que más insiste en que puede darse su arribo a Boca. Bien se sabe desde hace años y hasta confesado por el propio futbolista que su hermano es fanático del Xeneize y en reiteradas oportunidades le pidió que vista la camiseta azul y oro.

Sin embargo, en el pasado nunca se concretó su llegada a Casa Amarilla. Ahora, Boca volvió a la carga por su ficha. Según TyC Sports, la representación de Ascacibar lo cotizó en 6.5 millones de dólares.

¿Qué dijo Ascacibar sobre Boca, River y Tigres?

Durante esta semana, en diálogo con TyC Sports, Santiago Ascacibar fue consultado por el interés de River y dijo: “Habían consultado condiciones por mí, pero también por otros jugadores que él maneja. Siempre uno escucha, quiere saber. Es una satisfacción, porque quiere decir que se hacen las cosas bien”. Mientras que también se encargó de aclarar: “No hablé con él ni con nadie de Boca“.

Ascacibar fue uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en 2025, por lo que es lógico que reciba propuestas. Así lo contó él mismo: “Las ofertas están en el aire hasta que no sean oficiales“. Cuando le preguntaron por la de Tigres de México, el Ruso dijo: “Es uno de los que preguntó“.

A pesar de tener la firme posibilidad de salir, Ascacibar mantiene el foco en Estudiantes de La Plata. De hecho, el pasado lunes fue titular en la goleada ante Ituzaingó por Copa Argentina. “Tengo la cabeza puesta acá, pero a la expectativa de lo que pueda pasar“, concluyó el volante.

