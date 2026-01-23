Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

Boca sigue fuerte en el mercado y negocia con Santiago Ascacibar

El capitán de Estudiantes se encuentra en negociaciones con el Xeneize y podría sumarse como refuerzo en medio de una semana intensa de mercado.

Por Lautaro Tiburzio

Seguí a Bolavip en Google!
Santiago Ascacíbar y un futuro que es una completa incógnita.
© @Vianel_91218Santiago Ascacíbar y un futuro que es una completa incógnita.

Caída del pase de Marino Hinestroza, Ángel Romero con acuerdo verbal, ofertas que van y vienen por Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi con negociaciones avanzadas y Kevin Serna a la espera de una respuesta de parte de Fluminense.

A esa semana convulsionada con posibles altas para Boca, se suman de manera sorpresiva las charlas que entabló el Xeneize en las últimas horas por Santiago Ascacibar.

El volante, que coqueteó con River durante todo diciembre e incluso llegó a meterse el club de la Ribera en ese entonces, ahora se encuentra en negociaciones con Boca nuevamente y el desenlace todavía se encuentra abierto.

El capitán de Estudiantes, flamante campeón del Clausura 2025 y del Trofeo de Campeones, fue tajante cuando habló sobre su futuro y dejó claro que no descartaba un cambio de rumbo para su carrera luego de la consagración con el Pincharrata.

Los próximos días serán determinantes para que se conozca fehacientemente si el Ruso será o no refuerzo de Boca. Lo cierto es que este mismo viernes hará su estreno en el Apertura con la camiseta de Estudiantes. Mientras su futuro se resuelve con una salida al Xeneize, a otro destino o si finalmente se queda en el Pincha, Ascacibar se enfoca en el fútbol y jugará hoy frente a Independiente.

Santiago Ascacibar, mediocampista de Estudiantes, con la camiseta de Boca (Gemini IA)

Santiago Ascacibar, mediocampista de Estudiantes, con la camiseta de Boca (Gemini IA)

Publicidad

De momento, de parte de Boca ya existieron contactos y las negociaciones podrían definirse de manera inminente. A las posibles llegadas de Ángel Romero, Kevin Serna, Rodrigo Auzmendi y Alexis Cuello, ahora se suma la chance de Santiago Ascacibar una vez más. Un jugador que Riquelme ha querido en diversos mercados de pases. ¿Ahora sí?

Ascacibar admitió contactos con River, negó un llamado de Boca y afirmó que tiene ofertas para dejar Estudiantes

ver también

Ascacibar admitió contactos con River, negó un llamado de Boca y afirmó que tiene ofertas para dejar Estudiantes

Qué dice el entorno de Santiago Ascacibar

Según pudo saber BOLAVIP días atrás, en el primer intento de parte de Riqueme de sumarlo este mercado, el entorno de Ascacibar es el que más insiste en que puede darse su arribo a Boca. Bien se sabe desde hace años y hasta confesado por el propio futbolista que su hermano es fanático del Xeneize y en reiteradas oportunidades le pidió que vista la camiseta azul y oro.

Sin embargo, en el pasado nunca se concretó su llegada a Casa Amarilla. Ahora, Boca volvió a la carga por su ficha. Según TyC Sports, la representación de Ascacibar lo cotizó en 6.5 millones de dólares.

Publicidad

¿Qué dijo Ascacibar sobre Boca, River y Tigres?

Durante esta semana, en diálogo con TyC Sports, Santiago Ascacibar fue consultado por el interés de River y dijo: “Habían consultado condiciones por mí, pero también por otros jugadores que él maneja. Siempre uno escucha, quiere saber. Es una satisfacción, porque quiere decir que se hacen las cosas bien”. Mientras que también se encargó de aclarar: “No hablé con él ni con nadie de Boca“.

Ascacibar fue uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en 2025, por lo que es lógico que reciba propuestas. Así lo contó él mismo: “Las ofertas están en el aire hasta que no sean oficiales“. Cuando le preguntaron por la de Tigres de México, el Ruso dijo: “Es uno de los que preguntó“.

A pesar de tener la firme posibilidad de salir, Ascacibar mantiene el foco en Estudiantes de La Plata. De hecho, el pasado lunes fue titular en la goleada ante Ituzaingó por Copa Argentina. “Tengo la cabeza puesta acá, pero a la expectativa de lo que pueda pasar“, concluyó el volante.

Publicidad

En síntesis

  • Santiago Ascacibar negocia su traspaso a Boca Juniors tras ganar dos títulos con Estudiantes en 2025.
  • Boca aceleró en el mercado de pases durante la última semana y está cerca de cerrar a Romero, Serna, Auzmendi y Cuello además de Ascacibar.
  • Ascacibar coqueteó con River y ahora podría ser refuerzo de Boca.
lautaro tiburzio
Lautaro Tiburzio

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
ggrova
german garcía grova

River se puso firme por Luca Scarlato y podría recibir una jugosa suma: ya hubo oferta de Parma

jpasman
toti pasman

Lo mejor del verano de un River de Gallardo que sigue igual que el año pasado fue el pibe Beltrán

Lee también
Atento Colapinto: uno de los máximos rivales de Alpine en la Fórmula 1 2026 compartió la peor noticia en la pretemporada
FÓRMULA 1

Atento Colapinto: uno de los máximos rivales de Alpine en la Fórmula 1 2026 compartió la peor noticia en la pretemporada

La madre de Luca Scarlato contraatacó contra River y AFA: “Pierde la Selección Argentina”
River Plate

La madre de Luca Scarlato contraatacó contra River y AFA: “Pierde la Selección Argentina”

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: el puesto que quiere reforzar Gallardo y por qué no se va Paulo Díaz
River Plate

Mercado de pases de River, HOY y EN VIVO: el puesto que quiere reforzar Gallardo y por qué no se va Paulo Díaz

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: habrá mejora en la oferta y el arribo de Serna es inminente
Boca Juniors

Mercado de pases de Boca, HOY y EN VIVO: habrá mejora en la oferta y el arribo de Serna es inminente

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

EL JUGAR COMPULSIVAMENTE ES PERJUDICIAL PARA LA SALUD.
Better Collective Logo