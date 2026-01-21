Es tendencia:
Ascacibar admitió contactos con River, negó un llamado de Boca y afirmó que tiene ofertas para dejar Estudiantes

El mediocampista central fue uno de los jugadores más buscados en este mercado de pases, aunque por el momento sigue en el Pincha.

Por Lautaro Toschi

Santiago Ascacibar
© Prensa Estudiantes de La PlataSantiago Ascacibar

Primero parecía que se lo quedaba River, después empezó a sonar con fuerza en Boca, pero la realidad es que Santiago Ascacibar continúa en Estudiantes de La Plata, aunque no por mucho tiempo. Antes del cierre del Torneo Clausura, desde Núñez habían iniciado gestiones por él, la intención era reforzar el puesto de volante central, pero al mismo tiempo se movieron por Fausto Vera y Aníbal Moreno.

Con la confirmación del arribo de ambos volantes centrales, los de Santiago Ascacibar quedó descartado y así fue que empezó a sonar en Boca, pero fue más un sondeo que algo concreto. Si bien el Rusito sigue en el Pincha, se estima que son sus últimos días en el elenco platense ya que su destino podría estar en Tigres de México.

¿Qué dijo Ascacibar sobre River y Boca?

En diálogo con TyC Sports, Santiago Ascacibar fue consultado por el interés de River y dijo: “Habían consultado condiciones por mí, pero también por otros jugadores que él maneja. Siempre uno escucha, quiere saber. Es una satisfacción, porque quiere decir que se hacen las cosas bien”. Mientras que también se encargó de aclarar: “No hablé con él ni con nadie de Boca“.

Santiago Ascacibar. (Foto: prensa Estudiantes).

Santiago Ascacibar. (Foto: prensa Estudiantes).

Ofertas y la posibilidad de ir a Tigres

Ascacibar fue uno de los mejores jugadores del fútbol argentino en 2025, por lo que es lógico que reciba propuestas. Así lo contó él mismo: “Las ofertas están en el aire hasta que no sean oficiales“. Cuando le preguntaron por la de Tigres de México, el Ruso dijo: “Es uno de los que preguntó“.

Lo quisieron Boca y River, pero tuvo un acercamiento con los Tigres de Ángel Correa

Lo quisieron Boca y River, pero tuvo un acercamiento con los Tigres de Ángel Correa

A pesar de tener la firme posibilidad de salir, Ascacibar mantiene el foco en Estudiantes de La Plata. De hecho, el pasado lunes fue titular en la goleada ante Ituzaingó por Copa Argentina. “Tengo la cabeza puesta acá, pero a la expectativa de lo que pueda pasar“, concluyó Ascacibar.

DATOS CLAVE

  • Santiago Ascacibar podría ser transferido al club Tigres de México tras el interés mostrado.
  • River descartó a Ascacibar tras confirmar las contrataciones de Fausto Vera y Aníbal Moreno.
  • Santiago Ascacibar negó haber mantenido conversaciones con dirigentes o el cuerpo técnico de Boca.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

