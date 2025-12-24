Giro inesperado: Atlético Nacional rechazó la oferta de Boca por Marino Hinestroza

La negociación entre Boca Juniors y Atlético Nacional por Marino Hinestroza ya pasó a la categoría ‘novela’ en este mercado de pases. Todo parecía estar resuelto, con la pretemporada del Xeneize iniciando en poco más de una semana en Buenos Aires.

Según pudo saber BOLAVIP, el combinado de Medellín rechazó el último ofrecimiento de Juan Román Riquelme. La propuesta por 5 millones de dólares no convenció a los directivos de Atlético Nacional, por lo que aún no están cerradas las conversaciones.

Esta nueva información sobre el caso del extremo colombiano impacta directamente en la intención del futbolista con respecto a su última historia de Instagram. Es que Hinestroza envió un guiño a los hinchas de Boca a través de 3 emojis.

El futbolista cafetero publicó dos corazones con los colores azul y oro del Xeneize, además de un reloj de arena. Ahora, el trasfondo de este posteo puede tener un significado completamente al generado en el primer momento.

Los números de Marino Hinestroza en Atlético Nacional

En su regreso al elenco colombiano, el delantero de 23 años disputó un total de 56 partidos, en los que convirtió 7 goles y aportó 11 asistencias. Además, recibió cinco tarjetas amarillas y fue expulsado en una oportunidad en 4371 minutos en cancha.

