Jabes Saralegui volvió a Boca tras su préstamo en Tigre: cuál es el plan de Claudio Úbeda para su futuro

Tras su estadía en el Matador de Victoria, el futuro del juvenil surgido de Boca es completamente incierto.

Por Julián Mazzara

Jabes Saralegui estuvo a préstamo en Tigre y volvió a Boca.
© @jabes_saraleguiJabes Saralegui estuvo a préstamo en Tigre y volvió a Boca.

Después de asegurarse la continuidad de Claudio Úbeda y con el paso de las fiestas, el plantel de Boca retomó los entrenamientos. Hubo varias noticias en la primera práctica del año, donde se confirmó la renovación de Javier García, como así también que Jabes Saralegui se hizo presente tras su estadía en Tigre.

El mediocampista, que tuvo muchísimo lugar bajo las órdenes de Diego Martínez y a principio de año fue borrado por Fernando Gago, estuvo a préstamo en el Matador, y consiguió la continuidad que no le pudieron garantizar en el Xeneize, al menos en el último tiempo. De hecho, fue uno de los grandes baluartes para que los de Diego Dabove se clasifiquen para la próxima Copa Sudamericana.

Ahora, que retornó al club de La Ribera, el futuro de Saralegui está muy marcado: no continuará luciendo la azul y oro, ya que no entra en los planes de Úbeda, y desde la dirigencia que lidera Juan Román Riquelme están a la espera de una propuesta formal para desprenderse del nacido en General Ramírez, provincia de Entre Ríos.

Mientras se define dónde seguirá jugando y los directivos analizan qué opción de compra le colocarán (no descartan una venta), ya que aún tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2028 y su cláusula de rescisión es de 15 millones de dólares, el volante se entrena en una cancha apartada del plantel profesional.

Jabes Saralegui no será tenido en cuenta por Úbeda. (Getty Images)

¿Dónde jugará Jabes Saralegui?

Desde el entorno del mediocampista de 22 años, que no tendrá lugar en Boca, ya poseen algunas ofertas arriba de la mesa para que el jugador siga sumando minutos fuera del club de cara a la próxima temporada. 

Publicidad
El cambio radical que tendrá la camiseta de Boca a partir de 2026

El cambio radical que tendrá la camiseta de Boca a partir de 2026

Boca encontró al sucesor de Frank Fabra en sus divisiones inferiores

Boca encontró al sucesor de Frank Fabra en sus divisiones inferiores

En este contexto, son tres los equipos que están interesados en él. El primero de ellos es Tigre, que busca un segundo préstamo para jugar la Copa Sudamericana. Luego, aparece Independiente, que lo quiere por pedido de Gustavo Quinteros, y más atrás Huracán. En caso de irse, será un préstamo con opción de compra.

DATOS CLAVES

  • Jabes Saralegui regresó a Boca tras su paso por Tigre, pero no continuará.
  • Su contrato vence en 2028 con una cláusula de rescisión de 15 millones de dólares.
  • Javier García renovó su vínculo y se aseguró la continuidad de Claudio Úbeda.
