Fue campeón en Boca, es ídolo en la MLS y se refirió a un posible regreso: “No me gustaría una segunda oportunidad”

A mediados de 2017, Boca sacudió el mercado de pases del fútbol argentino al anunciar la llegada de Cristian Espinoza, el talentoso extremo que se desempeñaba en el Villarreal de España y que había tenido un destacado paso por Huracán de Parque Patricios, donde ganó dos títulos.

Luego de un paso sin pena ni gloria que duró 18 meses, el futbolista siguió su carrera en la MLS, en donde se convirtió en ídolo de San José Earthquakes y para esta temporada se transformó en nuevo refuerzo de Nashville SC, uno de los principales rivales del Inter Miami de Lionel Messi.

A la espera de su debut oficial en el nuevo equipo, Espinoza brindó una entrevista con TyC Sports, en la que afirmó que no le gustaría tener una nueva etapa en el elenco de la Ribera, ya que está concentrado en su primera temporada como futbolista del Nashville SC.

“No, la verdad que no. Obviamente que si un club así te llama es algo único”, inició ante la pregunta que le hicieron sobre si le gustaría regresar al Xeneize, ya que en su etapa por la institución no tuvo los minutos deseados, a tal punto que ni siquiera fue suplente en las finales de Libertadores ante River.

“Yo que tuve la posibilidad de estar ahí, te puedo decir que estar en Boca es lo mismo que estar jugando en los grandes equipos de Europa. Es algo que solamente los que tuvieron la posibilidad de vivirlo en carne propia lo saben entender o apreciar. Pero siento que no me quedé con ninguna espina clavada más allá de no haber jugado lo que quise”, fundamentó.

“Todo lo que aprendí estando allá me hizo el tipo de jugador que soy hoy en día porque creo que mi mentalidad ha cambiado muchísimo desde mi paso por Boca. Estar en un club en el que te demandan ganar todos los partidos, en el que vos supuestamente le tenés que ganar 7 a 0 a todos los equipos con los que jugás y estar constantemente con esa mentalidad es algo que hoy en día aprecio muchísimo”, continuó.

Y cerró: “Aprecio muchísimo haber tenido esa experiencia, esa posibilidad de vivir esa adrenalina, esa cosa de que si ganás 1 a 0 parece que todo está mal. La sensación es como que perdiste aún habiendo ganado. Es algo que como jugador hoy en día lo valoro, pero no creo que me hubiese modificado nada porque mis objetivos hoy en día eran otros. Y tengo en lo personal una deuda muy pendiente acá y me encantaría cumplirla”.

Los números de Cristian Espinoza en su paso por Boca

En la temporada y media como jugador de Boca, el delantero disputó un total de 19 encuentros, en los que convirtió dos goles y aportó dos asistencias. Además, recibió una tarjeta amarilla y no fue expulsado en 691 minutos en cancha. En cuanto a su palmarés, fue campeón de la Superliga 2017/18.

