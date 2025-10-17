Fue campeón con Boca, una lesión truncó su paso por Ajax y ahora vive un complicado presente en Brasil

Su tremenda irrupción en el fútbol argentino prometía que iba a estar entre los jugadores más destacados del país y que su carrera sería dentro de la elite. Sin embargo, una dura lesión no le permitió cumplir con eso a Gastón Ávila. El ex defensor de Boca y que pasó por un gigante europeo como Ajax, ahora transita un difícil momento en Brasil en busca de relanzar su trayectoria.

El Gato surgió de las divisiones inferiores de Rosario Central pero a principios de 2019 y antes de que debute profesionalmente, el Xeneize desembolsó 2 millones de dólares para comprarlo. Tras hacer su estreno en Primera División y a falta de rodaje, volvió al Canalla en condición de préstamo para tener tiempo de juego y regresar al conjunto de la ribera con un mejor presente.

De vuelta en Casa Amarilla, Ávila se consagró campeón de la Copa de la Liga 2022 con Boca y solamente un semestre le alcanzó para ser vendido a Europa. De esa manera y por una inversión de 4,4 millones de euros, Amberes se quedó con una de las grandes joyas que tenía Argentina en ese entonces. Así, el zaguero central dejó el país para tener su primera experiencia en el Viejo Continente.

Gastón Ávila, defensor argentino durante su estadía en Boca Juniors. (Getty Images)

Su estadía en Amberes, Ajax y la dura lesión

Arribó a Bélgica para el segundo semestre de 2022 y tan solo una temporada fue suficiente para demostrar su excelente nivel individual. Sin dudarlo, Ajax destinó 12,5 millones de euros para hacerse con los servicios de Ávila, que todo indicaba que iba a ser el próximo defensor de la Selección Argentina, por lo que prometía ser su enorme futuro a raíz de su solidez y buen trato de pelota.

Sin embargo, el 19 de enero de 2024 sufrió una rotura del ligamento cruzado que lo marginó de las canchas durante exactamente un año. Esta lesión lo perjudicó considerablemente, al frenar bruscamente su crecimiento y notable rendimiento individual. Luego de aquel suceso desafortunado, el rosarino no volvió al alcanzar el mismo nivel que tenía anteriormente.

A principios de 2025, una vez concluida la recuperación pertinente, Ávila salió cedido a Fortaleza con el claro objetivo de tener rodaje en un equipo protagonista, para intentar regresar a Europa lo más pronto posible. El vínculo que lo une con el conjunto brasileño tiene vigencia hasta fin de este año, por lo que está próximo a volver a Países Bajos, si es que no es comprado.

Gastón Ávila durante su presentación como nuevo jugador de Ajax. (@AFCAjax)

Aunque llame la atención, el presente de Fortaleza es malo. Bien se sabe que el Brasileirao es mundialmente conocido como uno de los torneo más complicados del planeta, pero lo cierto es que está en puestos de descenso. A falta de solamente 9 jornadas, está 17° y a 7 puntos de Santos, que es el primer equipo que se estaría salvando de bajar a la segunda categoría de Brasil.

