Insulto y patada al cartel: así reaccionó Úbeda al errado de Cavani que pudo darle la victoria a Boca

Boca vive un incómodo momento. En lo que respecta a lo futbolístico, el equipo de Claudio Úbeda no da señales de mejoría respecto a un 2025 plagado de irregularidad, mientras que en lo institucional tampoco hay conformidad con los dirigentes, de hecho, casi toda La Bombonera cantó contra la dirigencia en el empate si goles frente a Platense.

Con dos victorias, un empate y dos derrotas, Boca acumula 7 unidades y está séptimo en la tabla de posiciones de la Zona A. Úbeda no convence a los hinchas, el equipo todavía no encuentra una línea y la paciencia con algunos jugadores se está terminando, entre ellos aparece el nombre de Edinson Cavani, quien ante Platense sumó los primeros minutos en el año.

Mano a mano errado y la reacción de Úbeda que no se vio en TV

Edinson Cavani ingresó por Miguel Merentiel a los 20 minutos del segundo tiempo y a los 23 tuvo un mano a mano clarísimo, pero falló. El uruguayo quiso definir por arriba del arquero, pero un defensor se la sacó en la línea. Las cámaras de ESPN seguían a Claudio Úbeda, que en ese instante se lamentó, pateó el cartel y luego lanzó un insulto al aire: “La c… de la lora”.

Tweet placeholder

Los números de Cavani en Boca

Desde que llegó a Boca, Edinson Cavani acumula 80 partidos jugados en los que marcó 28 goles y brindó 4 asistencias. Su pico de rendimiento lo tuvo en el primer semestre de 2024, pero luego comenzaron a aparecer las lesiones cada vez más seguido y le costó encontrar regularidad.

ver también La actitud de Cavani que indignó a los hinchas de Boca: “Se cansó”

Cavani sumó 25 minutos frente a Platense. (Foto: Getty).

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE