Es tendencia:
logotipo del encabezado
Ex River

Mientras River atraviesa una sequía goleadora, un delantero que dejó ir Gallardo la rompe en Brasil

El Millonario marcó solamente dos goles en los últimos cinco partidos y hay preocupación en Núñez por el flojo presente de sus atacantes.

Por Lautaro Toschi

Seguí a Bolavip en Google!
Adam Bareiro
© Prensa FortalezaAdam Bareiro

El presente de River es preocupante desde todo punto de vista. Los resultados no acompañar, a falta de una fecha todavía no aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y en la tabla anual salió de zona de clasificación a la Copa Libertadores y hasta ahora jugaría la Copa Sudamericana en 2026. Otra de las preocupaciones que tiene Marcelo Gallardo es la falta de gol.

De los últimos cinco partidos que jugó River, perdió tres, empató uno y ganó uno. Solamente en uno de esos encuentros, los de Núñez convirtieron goles que fue en la victoria por 2 a 0 ante Talleres en Córdoba. Un detalle no menor es que ninguno de esos tantos fue convertido por un delantero, ya que los autores fueron Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza.

Ante este panorama tan desalentador de los delanteros de River, el que atraviesa un gran presente es Adam Bareiro, que se desempeña en Fortaleza. El atacante paraguayo, que se marchó del Millonario a comienzos de 2025 -primero estuvo seis meses en Al Rayyan y luego pasó a Fortaleza- lleva convertidos tres goles en los últimos tres partidos, uno en cada uno de ellos.

Adam Bareiro. (Foto: Getty).

Adam Bareiro. (Foto: Getty).

Fortaleza igualó los últimos tres partidos y en todos ellos marcó Adam Bareiro. El pasado 1 de noviembre fue ante Santos, el 6 del mismo mes contra Ceará y el domingo 9 lo hizo ante Gremio. De esta manera, el ex River acumula 4 tantos en 18 partidos jugados con el elenco del norte de Brasil.

Fortaleza sueña con mantener la categoría

La zona baja del Brasileirao está al rojo vivo. A falta de seis fechas para el final del campeonato, la distancia entre Fortaleza (19°) e Inter de Porto Alegre (15°) es de apenas siete puntos, en el medio hay equipos de la talla del Santos. Todo indica que la definición se dará recién en la última jornada.

Publicidad
Miguel Borja, con las horas contadas en River: los dos equipos que ya negocian su llegada

ver también

Miguel Borja, con las horas contadas en River: los dos equipos que ya negocian su llegada

DATOS CLAVE

  • River Plate no ha asegurado su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura a falta de una fecha.
  • River solo marcó goles en uno de sus últimos cinco partidos, una victoria de 2 a 0 ante Talleres.
  • El exjugador de River, Adam Bareiro, anotó tres goles en sus últimos tres partidos con Fortaleza de Brasil.
lautaro toschi
Lautaro Toschi

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Úbeda en modo Scaloni, Zeballos consagrado y Gallardo perdido: Boca le hizo precio a River con el 2 a 0 en el Superclásico"

ggrova
german garcía grova

Decisión de AFA: Lamolina no dirigirá en la fecha 14 tras las polémicas en Barracas - Boca

Lee también
Fue campeón con Boca, una lesión truncó su paso por Ajax y ahora vive un complicado presente en Brasil
Fútbol Internacional

Fue campeón con Boca, una lesión truncó su paso por Ajax y ahora vive un complicado presente en Brasil

Cuestionado por los hinchas y con reacción viral de Palermo, el difícil presente de Bareiro en Fortaleza: “Horrible”
Fútbol Sudamericano

Cuestionado por los hinchas y con reacción viral de Palermo, el difícil presente de Bareiro en Fortaleza: “Horrible”

Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde vs. Fortaleza por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025
Copa Libertadores

Qué pasa si Vélez gana, empata o pierde vs. Fortaleza por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Las 12 frases de Lionel Messi en la entrevista exclusiva con Sport de Barcelona
Lionel Messi

Las 12 frases de Lionel Messi en la entrevista exclusiva con Sport de Barcelona

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo