Mientras River atraviesa una sequía goleadora, un delantero que dejó ir Gallardo la rompe en Brasil

El presente de River es preocupante desde todo punto de vista. Los resultados no acompañar, a falta de una fecha todavía no aseguró su clasificación a los playoffs del Torneo Clausura y en la tabla anual salió de zona de clasificación a la Copa Libertadores y hasta ahora jugaría la Copa Sudamericana en 2026. Otra de las preocupaciones que tiene Marcelo Gallardo es la falta de gol.

De los últimos cinco partidos que jugó River, perdió tres, empató uno y ganó uno. Solamente en uno de esos encuentros, los de Núñez convirtieron goles que fue en la victoria por 2 a 0 ante Talleres en Córdoba. Un detalle no menor es que ninguno de esos tantos fue convertido por un delantero, ya que los autores fueron Gonzalo Montiel y Maximiliano Meza.

Ante este panorama tan desalentador de los delanteros de River, el que atraviesa un gran presente es Adam Bareiro, que se desempeña en Fortaleza. El atacante paraguayo, que se marchó del Millonario a comienzos de 2025 -primero estuvo seis meses en Al Rayyan y luego pasó a Fortaleza- lleva convertidos tres goles en los últimos tres partidos, uno en cada uno de ellos.

Adam Bareiro. (Foto: Getty).

Fortaleza igualó los últimos tres partidos y en todos ellos marcó Adam Bareiro. El pasado 1 de noviembre fue ante Santos, el 6 del mismo mes contra Ceará y el domingo 9 lo hizo ante Gremio. De esta manera, el ex River acumula 4 tantos en 18 partidos jugados con el elenco del norte de Brasil.

Fortaleza sueña con mantener la categoría

La zona baja del Brasileirao está al rojo vivo. A falta de seis fechas para el final del campeonato, la distancia entre Fortaleza (19°) e Inter de Porto Alegre (15°) es de apenas siete puntos, en el medio hay equipos de la talla del Santos. Todo indica que la definición se dará recién en la última jornada.

