Cuestionado por los hinchas y con reacción viral de Martín Palermo, el difícil presente de Adam Bareiro en Fortaleza tras dejar River: “Horrible”

El atacante no convirtió desde que arribó al conjunto brasileño, su equipo está en descenso y la paciencia se termina.

Por Lautaro Toschi

Adam Bareiro
Adam Bareiro

El pasado sábado, Fortaleza recibió a Vitória con la obligación de ganar para soñar con mantener la categoría. Los de Martín Palermo se impusieron por 2 a 0 y, si bien siguen en los puestos de abajo, fue un triunfo fundamental para tener esperanzas. Quien tuvo una jornada para el olvido fue Adam Bareiro, el atacante que arribó al conjunto brasileño tras no ser considerado por Marcelo Gallardo en River.

El delantero paraguayo tuvo situaciones claras de gol, no pudo resolver bien ninguna y se hizo viral una reacción de Martín Palermo luego de un mano a mano desperdiciado. El Titán se agarró la cabeza y llevó las rodillas al piso, una clara señal de no poder creer lo que estaba viendo. Pese a la mala actuación de Bareiro, Fortaleza sumó de a tres y sueña con mantener la categoría. Cabe destacar que en los últimos años fue uno de los equipos brasileños que siempre disputó competiciones internacionales, por lo que resulta extraño verlo en esta situación.

El paso fallido de Bareiro por River

Adam Bareiro llegó a River a mediados de 2024, cuando todavía Martín Demichelis era el entrenador. El Millonario tuvo una primera etapa del mercado de pases sumamente polémica, con incorporaciones que no generaban ilusión, inclusive muchos de los que arribaron no estaban en los mejores momentos de sus carreras.

Adam Bareiro rompió el silencio tras dejar River: “Lindo desafío”

Adam Bareiro rompió el silencio tras dejar River: “Lindo desafío”

Bareiro se quedó en el Millonario tras la llegada de Gallardo, pero tuvo muy pocas oportunidades, por eso a comienzos de 2025 emigró a préstamo al fútbol de Qatar, pero solamente seis meses después regresó. El Muñeco le comunicó que no iba a ser tenido en cuenta y por eso se buscó club. Fortaleza le pagó a River 3.2 millones de dólares por el 70% del pase.

Adam Bareiro jugó 11 partidos en River y no marcó goles. (Foto: Getty).

Fortaleza atraviesa un momento complicado en el Brasileirao

Martín Palermo llegó a un equipo que está al borde del abismo en el Brasileirao. Fortaleza se encuentra en el puesto 19 con 18 unidades en 22 partidos jugados. Arriba -también en zona de descenso- están Juventude con 21 puntos y Vitória con 22. Restan varias fechas y todo puede pasar. Por lo pronto, el pasado sábado, los dirigidos por el Titán le ganaron a un rival directo.

Los hinchas de Fortaleza apuntaron contra Bareiro en las redes sociales

lautaro toschi
Lautaro Toschi

