Tras la salida de Advíncula y sin refuerzos, los roles que piensa asignar Úbeda para el lateral derecho de Boca

Boca continúa sin anunciar refuerzos para una temporada 2026 en la que tendrá como principal objetivo la Copa Libertadores, pero sí hizo oficial este miércoles la baja de Luis Advíncula después de cuatro años y medio en el club, lo que abre nuevas oportunidades en la lucha por la titularidad en el lateral derecho.

De momento no es un puesto en el que hayan sonado con fuerza nombres para suplir la baja del peruano, pero sí se suman nombres nuevos a esa competencia en la que en el último semestre se impuso Juan Barinaga y en la que perdió mucho terreno Lucas Blondel, al punto de quedar prácticamente marginado.

Marcelo Weigandt, que regresó de su préstamo en Inter Miami, y Dylan Gorosito, que destacó con la Selección Argentina en el último Mundial Sub 20 y viene de conquistar dos títulos en Reserva, representan alternativas a las que Claudio Úbeda podrá echar mano en caso de considerarlo necesario.

Según pudo saber Bolavip, nada ha cambiado en la cabeza del entrenador más allá de esos movimientos en relación a mantener a Juan Barinaga como titular en el lateral derecho. Sí existe el deseo de evaluar con mayor detalle a Gorosito para ofrecerle la oportunidad de que comience a sumar minutos cuando se necesita de rotaciones.

Juan Barinaga mantiene la delantera en la competencia por el lateral derecho. (Getty).

El futuro de Lucas Blondel no parece estar ligado al Xeneize para este 2026 y existe la posibilidad concreta de que salga cedido rumbo a Tigre. En relación a Weigandt, todavía no hay una decisión tomada de parte del cuerpo técnico y de momento se entrena a contraturno junto al resto de los futbolistas que volvieron de sus préstamos y no tienen asegurado su lugar en el plantel. Si no llega un refuerzo para el puesto, sin embargo, es más que probable que Úbeda le de oportunidad de competir.

Los números de Barinaga la pasada temporada

Juan Barinaga fue el futbolista que terminó imponiéndose en el lateral derecho en el segundo semestre de 2025, bajo la gestión de Miguel Ángel Russo primero y de Claudio Úbeda después. De participar de solo 3 partidos en el Torneo Clausura, el ex Belgrano contabilizó 17 apariciones en el Torneo Clausura, ingresando desde el banco de suplentes solo en uno de esos partidos.

El mensaje de despedida de Boca a Advíncula

Tras hacer oficial la desvinculación de Luis Advíncula, que al parecer continuará con su carrera en Alianza Lima, Boca dejó al peruano un mensaje de despedida en redes sociales: “El jugador Luis Advíncula se desvinculó de la institución. En sus 4 años y medio en el club ganó la Copa Argentina 2021, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022 y la Supercopa Argentina 2023.¡Te agradecemos y te deseamos muchos éxitos en esta nueva etapa, Luis!”.

