El Superclásico del pasado domingo y la consecuente clasificación a las semifinales de la Copa de la Liga fue para Boca luego de imponerse 3 a 2 ante River, en un encuentro en el que los de Diego Martínez fueron ampliamente superiores a su eterno rival. El Xeneize superó en el resultado y en el juego al equipo de Martín Demichelis, quien sufrió su primera derrota ante Boca en cuatro clásicos disputados (anteriormente fueron dos triunfos y un empate).

En los últimos tres Boca – River, quien estuvo presente en el conjunto de Núñez fue Facundo Colidio, con quien hay un morbo extra que en cualquier Superclásico debido a su pasado por las inferiores del club de la Ribera.

El santafecino que llegó al Millonario desde Inter de Milán a mediados del 2023 venía de convertir un hat-trick ante Instituto y por eso se ganó un lugar entre los titulares para el Superclásico. Sin embargo, el ex Tigre no pudo destacar frente a su equipo formativo y tuvo una floja actuación en el Mario Alberto Kempes. De yapa, quedó retratado festejando efusivamente el gol de River que finalmente fue anulado porque la pelota no ingresó en su totalidad.

Aprovechando el triunfo, y el partido en bajo nivel de Colidio en el equipo de Martín Demichelis, desde la cuenta oficial de Boca Predio, la cual se utiliza para enaltecer a los juveniles del club, chicanearon al jugador que eligió a River sobre el Xeneize a pesar de haber sido parte de sus inferiores.

Utilizando una imagen de Equi Fernández, quien fue determinante en el Superclásico que resultó a favor de los de Brandsen 805, desde Boca Predio postearon un elogio para el volante y una burla para Colidio. “Va al frente, la rompe y GANA. Este sí que es de #BocaPredio“, señaló la cuenta oficial del semillero xeneize.

¿Por qué es una chicana para Colidio? Básicamente, porque el jugador de River -surgido en Boca- en la previa del Superclásico, manifestó que le daba igual el equipo a enfrentar en los cuartos de final de la Copa de la Liga porque “River siempre está obligado a ganar“. Finalmente, al Millonario le tocó su clásico rival y cayó por 3 a 2, con una actuación muy por debajo de su promedio para el delantero que venía de hacer un triplete la fecha anterior.

En datos, el flojo partido de Facundo Colidio ante Boca

Durante los 90 minutos, Facundo Colidio tuvo muy poca influencia positiva en su equipo tanto en ofensiva como en lo que respecta a sacrificio. Sufrió la marca de Cristian Lema y de Equi Fernández, y hasta debió ser expulsado por un planchazo de atrás a Kevin Zenón. Estos fueron sus datos principales del Superclásico.

0 tiros

9/16 pases correctos (56,3%)

0 centros

0/1 gambeta

1/8 duelos ganados

0 recuperaciones

2 faltas y una amarilla

Los datos de Equi Fernández, una de las figuras de Boca en el Superclásico

Boca sacó chapa con su volante central en la chicana a Colidio debido a que Equi fue una de las figuras del Xeneize en el Superclásico. En los números, el juvenil que estuvo cedido en Tigre fue determinante para el triunfo ante River.

Los datos de Equi Fernández: