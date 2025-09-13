La tajante decisión que tomó Miguel Ángel Russo con el plantel de Boca para definir a los convocados vs. Rosario Central

Después de lo que fue el parate por la fecha FIFA, además de la internación que tuvo Miguel Ángel Russo por una infección urinaria, el plantel de Boca vuelve a competir. Este domingo tendrá que visitar a Rosario Central por la fecha 8 del Torneo Clausura, donde buscará su cuarta victoria en fila.

A lo largo del último tiempo, al Xeneize le costó muchísimo poder darle una alegría a sus hinchas. Estuvo 12 partidos sin conseguir un triunfo, pero ahora se amigó con los buenos resultados, y cosechó los últimos 9 puntos de 9 posibles. Y ahora buscará revalidar lo que se mejoró hasta acá.

De cara a lo que será el duelo en el Gigante de Arroyito, que tendrá el agregado de que será la primera vez que Leandro Paredes y Ángel Di María se enfrenten, desde el cuerpo técnico decidieron que vuelva a repetirse la metodología que vienen utilizando en el último tiempo cuando deben viajar al interior del país: la delegación estará compuesta por 30 futbolistas.

A pesar de que serán varios los que queden relegados del banco de suplentes, el DT de Boca repitió el modus operandi con el que viajaron hacia Mendoza para visitar a Independiente Rivadavia y también a Mar del Plata, donde les tocó jugar ante Aldosivi. Y si bien hay jugadores como Lucas Blondel y Kevin Zenón, que corren de atrás en la consideración de Russo, forman parte de la nómina.

Tras entrenar con normalidad después de sus respectivas lesiones, Ander Herrera y Tomás Belmonte también integran la lista de convocados, pero antes de que inicie el partido determinarán si estarán entre los relevos o si serán desafectados. Eso sí, la única ausencia se dará en el arco: pese a que pasaron 14 días desde que se desgarró, Agustín Marchesín viaja junto a Leandro Brey y Javier García. Por lo tanto, el único arquero que no se alistará será Sergio Romero, quien queda libre a fin de año y que corre muy por detrás en la consideración el entrenador.

Los convocados de Boca vs. Rosario Central. (Foto: Prensa Boca)

La posible formación de Boca vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

Leandro Brey o Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani.

¿Russo viaja a Rosario?

Miguel Ángel Russo se ausentó durante 10 días debido a una cuestión de salud. Primero estuvo varias jornadas internado en la Clínica Fleni por una infección urinaria y luego debió cumplir con el reposo en su hogar. Este último jueves retornó a los entrenamientos y luego de la práctica de este sábado se determinó que viajará con sus dirigidos a Rosario.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

