Es tendencia:
logotipo del encabezado
Boca Juniors

La tajante decisión que tomó Miguel Ángel Russo con el plantel de Boca para definir a los convocados vs. Rosario Central

El entrenador, que estuvo 10 días internado por una infección urinaria, aplicó el mismo método que hace algunas jornadas.

Por Julián Mazzara

Miguel Ángel Russo, DT de Boca.
© Getty ImagesMiguel Ángel Russo, DT de Boca.

Después de lo que fue el parate por la fecha FIFA, además de la internación que tuvo Miguel Ángel Russo por una infección urinaria, el plantel de Boca vuelve a competir. Este domingo tendrá que visitar a Rosario Central por la fecha 8 del Torneo Clausura, donde buscará su cuarta victoria en fila.

A lo largo del último tiempo, al Xeneize le costó muchísimo poder darle una alegría a sus hinchas. Estuvo 12 partidos sin conseguir un triunfo, pero ahora se amigó con los buenos resultados, y cosechó los últimos 9 puntos de 9 posibles. Y ahora buscará revalidar lo que se mejoró hasta acá.

De cara a lo que será el duelo en el Gigante de Arroyito, que tendrá el agregado de que será la primera vez que Leandro Paredes y Ángel Di María se enfrenten, desde el cuerpo técnico decidieron que vuelva a repetirse la metodología que vienen utilizando en el último tiempo cuando deben viajar al interior del país: la delegación estará compuesta por 30 futbolistas.

A pesar de que serán varios los que queden relegados del banco de suplentes, el DT de Boca repitió el modus operandi con el que viajaron hacia Mendoza para visitar a Independiente Rivadavia y también a Mar del Plata, donde les tocó jugar ante Aldosivi. Y si bien hay jugadores como Lucas Blondel y Kevin Zenón, que corren de atrás en la consideración de Russo, forman parte de la nómina.

Tras entrenar con normalidad después de sus respectivas lesiones, Ander Herrera y Tomás Belmonte también integran la lista de convocados, pero antes de que inicie el partido determinarán si estarán entre los relevos o si serán desafectados. Eso sí, la única ausencia se dará en el arco: pese a que pasaron 14 días desde que se desgarró, Agustín Marchesín viaja junto a Leandro Brey y Javier García. Por lo tanto, el único arquero que no se alistará será Sergio Romero, quien queda libre a fin de año y que corre muy por detrás en la consideración el entrenador.

Los convocados de Boca vs. Rosario Central. (Foto: Prensa Boca)

Los convocados de Boca vs. Rosario Central. (Foto: Prensa Boca)

Publicidad

La posible formación de Boca vs. Rosario Central por el Torneo Clausura

Leandro Brey o Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes; Brian Aguirre, Miguel Merentiel, Carlos Palacios; Edinson Cavani.

¿Russo viaja a Rosario?

Miguel Ángel Russo se ausentó durante 10 días debido a una cuestión de salud. Primero estuvo varias jornadas internado en la Clínica Fleni por una infección urinaria y luego debió cumplir con el reposo en su hogar. Este último jueves retornó a los entrenamientos y luego de la práctica de este sábado se determinó que viajará con sus dirigidos a Rosario.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura

Publicidad
julián mazzara
Julián Mazzara

Palabra autorizada

star journalists block logo mobile
jpasman
toti pasman

"Ecuador siempre complica a Argentina y le hizo tener el peor partido del ciclo Scaloni a la Selección"

ggrova
german garcía grova

La Conmebol determinó la clasificación de U de Chile tras el escándalo contra Independiente: las duras sanciones

mgrosman
chicho grosman

El "Plan Cavani" que Russo tiene con el futuro de Ander Herrera ante sus múltiples lesiones en Boca

Lee también
Romero podría volver al arco de Boca ante la lesión de Marchesín
Boca Juniors

Romero podría volver al arco de Boca ante la lesión de Marchesín

Boca hoy: la vuelta de Chiquito Romero, por qué Russo no usa a Zenón y más
Boca Juniors

Boca hoy: la vuelta de Chiquito Romero, por qué Russo no usa a Zenón y más

No llegan al millón: los 10 jugadores de Boca que están “regalados” en el mercado de pases
Boca Juniors

No llegan al millón: los 10 jugadores de Boca que están “regalados” en el mercado de pases

Delirio total de los hinchas de Aston Villa con Dibu Martínez: "El mejor del mundo"
Fútbol europeo

Delirio total de los hinchas de Aston Villa con Dibu Martínez: "El mejor del mundo"

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1

EL JUEGO COMPULSIVO ES PERJUDICIAL PARA VOS Y TU FAMILIA, Línea gratuita de orientación al jugador problemático: Buenos Aires Provincia 0800-444-4000, Buenos Aires Ciudad 0800-666-6006

Better Collective Logo