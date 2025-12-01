Es tendencia:
Igualó a Russo: la impensada marca que alcanzó el Boca de Úbeda tras la clasificación a semifinales del Torneo Clausura 2025

Tras continuar con el legado de Miguel en el Xeneize, el ahora director técnico replicó una racha positiva que no se repetía hace casi 6 años.

Por Nahuel De Hoz

Claudio Úbeda junto a Miguel Ángel Russo, en Boca Juniors. (Foto: Infobae)
En la tarde-noche del domingo, La Bombonera estalló de felicidad con el apretado triunfo de Boca por 1-0 frente a Argentinos Juniors que significó la clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2025 gracias al gol tempranero de Ayrton Costa. No solo que significó avanzar de ronda, sino que además el equipo de Claudio Úbeda igualó una marca de Miguel Ángel Russo.

Nuevamente de local por haber sido el líder absoluto de la zona A durante la fase regular, el Xeneize se impuso ante un complicado rival que lo dominó de principio a fin y lo obligó a mostrar su faceta defensiva prácticamente todo el tiempo. Una vez terminado el cotejo, los jugadores y los hinchas festejaron, pero el cuerpo técnico consiguió un hito importante en la institución.

Lo cierto es que el Boca de Úbeda acumula 6 victorias consecutivas por el campeonato doméstico. Esta impactante y no tan habitual racha, por última vez había sido conseguida por Russo en marzo de 2020, en el famoso sprint final en el que le arrebató el título a River. Así, el ‘alumno’ pudo igualar una marca de su ‘maestro’, al que debió sustituir y continuar con su enorme legado.

Los jugadores de Boca tras vencer a River en el Superclásico. (Getty Images)

En orden cronológico, el Xeneize venció a Barracas Central, Estudiantes de La Plata, River y Tigre, en las últimas cuatro fechas de la fase regular del Torneo Clausura. Inmediatamente después, le ganó a Talleres de Córdoba y a Argentinos Juniors, esta vez por duelos de eliminación directa. De esta manera, alcanzó el hito que llevaba más de 5 años sin ser igualado en el club.

En 2020 y de la mano de Juan Román Riquelme como dirigente, Russo regresó a Boca y sumó 6 triunfos al hilo. En aquel entonces, el equipo de Miguelo venció consecutivamente a Talleres, Atlético Tucumán, Central Córdoba, Godoy Cruz, Colón de Santa Fe y Gimnasia y Esgrima de La Plata, que derivó en la recordada consagración en la que corría de atrás ante River que jugaba en Tucumán.

Miguel Ángel Russo, en su segunda etapa como director técnico de Boca. (Getty Images)

Cabe recordar que Úbeda era el principal ayudante de campo de Russo, desde hace varios años y en diferentes clubes. Luego del triste fallecimiento de Miguel el pasado 8 de octubre, Claudio se hizo cargo de continuar con su legado al frente del plantel profesional de Boca y tomó las riendas de un equipo golpeado. El resultado está a la vista y el Xeneize pudo salir adelante.

DATOS CLAVE

  • El Boca de Úbeda acumula seis victorias consecutivas por el campeonato doméstico, racha no lograda desde marzo de 2020 con Russo.
  • La racha de seis triunfos incluye victorias ante Barracas, Estudiantes, River, Tigre, Talleres y Argentinos Juniors.
  • El protagonista Claudio Úbeda fue el principal ayudante de Miguel Ángel Russo, a quien debió sustituir tras su fallecimiento el 8 de octubre.
nahuel de hoz
Nahuel De Hoz

