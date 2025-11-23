Claudio Úbeda recordó a Miguel Ángel Russo luego de la victoria de Boca ante Talleres: “Todo ayuda para este presente”

En La Bombonera, Boca Juniors derrotó por 2-0 a Talleres de Córdoba y avanzó a los cuartos de final del Torneo Clausura 2025. Miguel Merentiel, en dos oportunidades, anotó los tantos para el club de la Ribera, que enfrentará a Argentinos Juniors en la próxima instancia.

A pesar del dominio del elenco de Carlos Tévez en los primeros minutos de partido, el Xeneize consiguió acomodarse en el campo y manejar los hilos del trámite para sacar ventaja y quedarse con una victoria que terminó siendo cómoda.

Tras el triunfo, Claudio Úbeda aportó su análisis en la conferencia de prensa y hubo lugar para mención a Miguel Ángel Russo, el alma de este cuerpo técnico que construye desde el legado del fallecido DT.

“Es el equipo que empezamos a buscar desde que vinimos con Miguel. Hay veces que demanda un poco más de tiempo terminar encontrando funcionamiento, equipo, convivencia, que los chicos estén contentos y tengan ese espíritu de ser combativos, de juntarse, de querer ganar… Todo ayuda para que el presente sea este que estamos pasando”, explicó Sifón.

Además, se refirió a la característica de juego que llevó a Boca a esta buena racha: “Para mí es súper importante la simpleza. Cuando vos tenés jugadores que saben jugar al fútbol, esa simpleza es más viable para poder hacerla. Cuando nuestros jugadores que tratan bien el valor empiezan a funcionar, eso se trata más. Nuestra simpleza es tratar de transmitir, de relacionarnos con el jugador y estar siempre cerca”.

El próximo rival de Boca en el Torneo Clausura

Luego de la victoria ante Talleres, los de azul y oro volverán a jugar ante su público en La Bombonera, esta vez por un pasaje a las semifinales del certamen. El rival será Argentinos Juniors, uno de los equipos sólidos de este semestre, que viene de dejar en el camino a Vélez Sarsfield en Liniers. En los próximos días se conocerá el día y horario para este cruce.

