Los hinchas de Boca se cansaron de un titular ante Sao Paulo: “Martegani es 10 veces más”

En las redes sociales, los seguidores del Xeneize explotaron por el rendimiento de uno de los volantes.

Por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors venció por la mínima a Sao Paulo en el Estadio Alberto J. Armando. Miguel Merentiel, en el complemento, fue el autor del único tanto del encuentro para los locales.

De esta manera, el Xeneize consiguió una ventaja mínima que le permite clasificar con un empate, la próxima semana en el Estadio Morumbí. A pesar del resultado positivo, los hinchas de Boca fueron críticos con el rendimiento de uno de sus jugadores.

Se trata de Tomás Belmonte, que fue titular por la lesión de Milton Delgado. El exmediocampista de Lanús cometió errores importantes, sobre todo en los primeros 45 minutos, y recibió una ola de críticas en las redes sociales.

“Martegani es 10 veces mejor que Belmonte”, valoró uno de los usuarios. Otro, analizó: “Van 17 minutos y Belmonte ya merece salir. Siempre va a ser lo mismo con este muerto”. Durante el encuentro, el mediocampista ocupó la primera posición de las tendencias de X (ex Twitter) en Argentina a raíz de su rendimiento.

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Cuándo es el partido de vuelta

Luego del duelo inicial en La Bombonera, Boca Juniors y Sao Paulo volverán a verse las caras el próximo martes 15 de septiembre a las 21.30, hora argentina. El Estadio Morumbí será el escenario para la definición del boleto a semifinales.

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Así está el cuadro de la Copa Sudamericana

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