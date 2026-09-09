Aníbal Moreno continúa lesionado y Ponzio piensa en repetir el equipo de River por tercer partido

El volante sigue con problemas lumbares y cuenta con chances de perderse el partido en Tucumán.

Luego de la victoria ante Independiente Rivadavia de Mendoza por 3 a 1, River dio vuelta la página y ya se prepara para enfrentar a Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro, en donde podrá contar con la presencia de más de dos mil hinchas en una de sus populares.

Para este encuentro, el entrenador del Millonario, Leonardo Ponzio, piensa en repetir el mismo equipo que usó en sus dos presentaciones anteriores, en las que cosechó dos victorias que lo acercan a los puestos altos de la tabla anual y del Grupo B.

Por otro lado, el DT sigue a la espera de Aníbal Moreno, quien aún no se recuperó de una molestia lumbar que lo tiene a maltraer desde la previa del encuentro contra Banfield, en el que quedó marginado del banco de suplentes a pesar de formar parte de la lista de convocados.

Según lo informado por el periodista Gustavo Yarroch, el ex volante central de Palmeiras volvió a entrenar diferenciado de plantel a causa de la discopatía lumbar que sufre, por lo que tiene pocas chances de formar parte de la nómina que viaje el próximo viernes rumbo a Tucumán.

Ante esta ausencia del mediocampista, y con todo el resto del equipo a disposición, Ponzio pararía nuevamente la misma formación, con el fin de seguir creciendo futbolísticamente y así poder acomodar al equipo en la parte alta de la tabla anual pensando en la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

La posible formación de River para enfrentar a Atlético Tucumán

Así las cosas, el Millonario saldría a la cancha con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Fausto Vera, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.

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