Boca 0 – Sao Paulo 0 EN VIVO y ONLINE por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

El Xeneize y el Tricolor se ven las caras desde las 21.30. Seguí el minuto a minuto en Bolavip.

Boca y Sao Paulo se ven las caras en La Bombonera. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena busca pisar fuerte en la eliminatoria con los brasileños, en una serie de cuartos de final de Copa Sudamericana que se definirá dentro de siete días en el Morumbí.

El encargado de impartir justicia es Piero Maza, de origen chileno. El compromiso se puede ver en vivo y en directo por la pantalla de ESPN y Disney+ Plan Premium. Seguilo minuto a minuto en Bolavip.

Alineaciones de Boca y Sao Paulo