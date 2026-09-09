Fabricio Bustos rescindirá su contrato y dejará de ser jugador de River

El lateral derecho, marginado en la consideración, se marchará con el pase en su poder.

Se termina el ciclo de Fabricio Bustos en River. Luego de ser marginado por la dirigencia y entrenar apartado durante los últimos meses en el predio de Cantilo, finalmente se marchará de la institución a poco más de dos años de su llegada, por pedido de Marcelo Gallardo.

Según lo informado por el periodista Germán García Grova, el lateral derecho de 30 años está cerca de llegar a un acuerdo con la dirigencia para rescindir su contrato, que vencía el 31 de diciembre de 2027, y así quedar con el pase en su poder para definir su próximo destino.

De esta manera, en los próximos días el futbolista surgido de Independiente dejará de pertenecer al Millonario y esperará por ofertas para continuar su carrera. Cabe destacar que al estar cerrado el mercado de pases en Argentina, podría seguir jugando en el exterior por el próximo semestre.

Ante la salida de Bustos, solamente queda Matías Viña como el único marginado en el predio de Cantilo. El lateral izquierdo uruguayo termina su contrato el 31 de diciembre y deberá volver a Flamengo. En caso de no conseguir club, permanecerá colgado durante los próximos tres meses.

Además de esto, hay otros tres jugadores de la Reserva que se encuentran en la misma situación, ya que no son tenidos en cuenta para su categoría ni para el primer equipo. Los mismos son el arquero Franco Jaroszewicz, el lateral Agustín Obregón y el volante ofensivo Thiago Acosta.

Los números de Fabricio Bustos en River

En sus dos años como jugador del Millonario, el lateral derecho de 30 años disputó un total de 53 partidos, en los que no marcó goles y aportó dos asistencias. Además, recibió ocho tarjetas amarillas y no fue expulsado en 4067 minutos en cancha.

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