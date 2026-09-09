El jugador clave que recupera Boca para la vuelta ante Sao Paulo en la Copa Sudamericana

El Xeneize buscará la clasificación a semifinales con el regreso de uno de los futbolistas más utilizados por el Vasco Arruabarrena.

Boca Juniors tomó ventaja en la serie ante Sao Paulo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 al imponerse por la mínima en La Bombonera. Ahora, deberá obtener un resultado positivo en Brasil para sellar la serie a su favor y clasificarse a las semifinales.

El Vasco Arruabarrena ya prepara una rotación para el partido de este viernes ante Central Córdoba por el Torneo Clausura, pero ya planifica la revancha ante los paulistas. Para ello, contará con el retorno de Milton Delgado, una pieza clave en su planteo.

El mediocampista sufrió una distensión muscular en un entrenamiento y se perdió los últimos tres compromisos del club de la Ribera. Ante Central Córdoba descansará una vez más y ya podrá estar a disposición, el próximo martes en el Estadio Morumbí.

Milton Delgado se prepara para volver. (Foto: Getty)

De esta manera, todo indica que Delgado recuperará su lugar como titular en el mediocampo de Boca junto a Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar. En caso de que Arruabarrena mantenga el esquema, Tomás Belmonte es quien corre con más chances de dejar su puesto.

Cuándo es el partido de vuelta

Luego del duelo inicial en La Bombonera, Boca Juniors y Sao Paulo volverán a verse las caras el próximo martes 15 de septiembre a las 21.30, hora argentina. El Estadio Morumbí será el escenario para la definición del boleto a semifinales.

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