Con Dibu Martínez ausente, Colo Barco dio la cara por Chelsea y anotó su primer gol en el club

Por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, Chelsea esquivó una bala este miércoles al vencer a Leeds United por 6-3 en Stamford Bridge. Xabi Alonso rotó al equipo, por lo que Dibu Martínez fue al banco de suplentes y Valentín Barco disputó todos los minutos.
Con goles de Tarik Muharemovic y Brenden Aaronson, la visita pegó primero por duplicado y, hasta el arranque del complemento, se mantuvo al frente, acariciando la clasificación a la próxima instancia. Pero el DT metió mano, hizo 4 cambios y logró dar vuelta la historia.
Un rápido doblete de Cole Palmer, desde el banco, emparejó el trámite y les dio tranquilidad a los Blues para jugar y buscar la victoria desde la igualdad. Pedro Neto y Danny Welbeck anotaron luego para extender la ráfaga goleadora y poner el 4-2 parcial.
Fue allí cuando Leeds reaccionó de la mano de Dominic Calvert-Lewin, que marcó el descuento y amenazó con arruinar la remontada de los londinenses. Sin embargo, faltaba la palabra final: la de Colo Barco.
¡¡PRIMER GOL DEL COLO BARCO EN CHELSEA!! ¡¡EL ARGENTINO MARCÓ EL QUINTO ANTE LEEDS UNITED!!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026
📺 Mirá la Copa de la Liga inglesa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/LjjY3FLCWI
A 10 minutos del final, cuando Chelsea estaba expuesto al empate, el surgido de Boca Juniors aprovechó un rebote en el segundo palo para mandarla al fondo de la red y celebrar su primer tanto en el equipo. En la última, desde un remate del Colo, Welbeck desvió de cabeza y puso cifras definitivas.
¿Cuenta como asistencia, Colo? 🤣 Barco remató, la pelota la desvió Danny Welbeck en MODO GOLEADOR y gritó su doblete vs. Leeds United.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 9, 2026
📺 Mirá la Copa de la Liga inglesa por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/TRIA0WvR5T
Alexis Mac Allister marcó un golazo para darle la victoria a Liverpool ante Atlético de Madrid por la Champions League
Datos clave
- Chelsea ganó 6-3 ante Leeds United por la Copa de la Liga de Inglaterra.
- Valentín Barco anotó su primer gol en el club y disputó todo el partido.
- Dibu Martínez se quedó en el banco de suplentes por decisión de Xabi Alonso.