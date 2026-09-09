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COPA DE LA LIGA DE INGLATERRA

Con Dibu Martínez ausente, Colo Barco dio la cara por Chelsea y anotó su primer gol en el club

El argentino fue titular y aportó un tanto en la remontada de su equipo durante el segundo tiempo.

El primer gol de Barco en Chelsea.
© GettyEl primer gol de Barco en Chelsea.

Por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, Chelsea esquivó una bala este miércoles al vencer a Leeds United por 6-3 en Stamford Bridge. Xabi Alonso rotó al equipo, por lo que Dibu Martínez fue al banco de suplentes y Valentín Barco disputó todos los minutos.

Con goles de Tarik Muharemovic y Brenden Aaronson, la visita pegó primero por duplicado y, hasta el arranque del complemento, se mantuvo al frente, acariciando la clasificación a la próxima instancia. Pero el DT metió mano, hizo 4 cambios y logró dar vuelta la historia.

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Un rápido doblete de Cole Palmer, desde el banco, emparejó el trámite y les dio tranquilidad a los Blues para jugar y buscar la victoria desde la igualdad. Pedro Neto y Danny Welbeck anotaron luego para extender la ráfaga goleadora y poner el 4-2 parcial.

Fue allí cuando Leeds reaccionó de la mano de Dominic Calvert-Lewin, que marcó el descuento y amenazó con arruinar la remontada de los londinenses. Sin embargo, faltaba la palabra final: la de Colo Barco.

A 10 minutos del final, cuando Chelsea estaba expuesto al empate, el surgido de Boca Juniors aprovechó un rebote en el segundo palo para mandarla al fondo de la red y celebrar su primer tanto en el equipo. En la última, desde un remate del Colo, Welbeck desvió de cabeza y puso cifras definitivas.

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Datos clave

  • Chelsea ganó 6-3 ante Leeds United por la Copa de la Liga de Inglaterra.
  • Valentín Barco anotó su primer gol en el club y disputó todo el partido.
  • Dibu Martínez se quedó en el banco de suplentes por decisión de Xabi Alonso.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
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