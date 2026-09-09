Con Dibu Martínez ausente, Colo Barco dio la cara por Chelsea y anotó su primer gol en el club

El argentino fue titular y aportó un tanto en la remontada de su equipo durante el segundo tiempo.

Por la tercera ronda de la Copa de la Liga de Inglaterra, Chelsea esquivó una bala este miércoles al vencer a Leeds United por 6-3 en Stamford Bridge. Xabi Alonso rotó al equipo, por lo que Dibu Martínez fue al banco de suplentes y Valentín Barco disputó todos los minutos.

Con goles de Tarik Muharemovic y Brenden Aaronson, la visita pegó primero por duplicado y, hasta el arranque del complemento, se mantuvo al frente, acariciando la clasificación a la próxima instancia. Pero el DT metió mano, hizo 4 cambios y logró dar vuelta la historia.

Un rápido doblete de Cole Palmer, desde el banco, emparejó el trámite y les dio tranquilidad a los Blues para jugar y buscar la victoria desde la igualdad. Pedro Neto y Danny Welbeck anotaron luego para extender la ráfaga goleadora y poner el 4-2 parcial.

Fue allí cuando Leeds reaccionó de la mano de Dominic Calvert-Lewin, que marcó el descuento y amenazó con arruinar la remontada de los londinenses. Sin embargo, faltaba la palabra final: la de Colo Barco.

¡¡PRIMER GOL DEL COLO BARCO EN CHELSEA!! ¡¡EL ARGENTINO MARCÓ EL QUINTO ANTE LEEDS UNITED!!



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A 10 minutos del final, cuando Chelsea estaba expuesto al empate, el surgido de Boca Juniors aprovechó un rebote en el segundo palo para mandarla al fondo de la red y celebrar su primer tanto en el equipo. En la última, desde un remate del Colo, Welbeck desvió de cabeza y puso cifras definitivas.

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¿Cuenta como asistencia, Colo? 🤣 Barco remató, la pelota la desvió Danny Welbeck en MODO GOLEADOR y gritó su doblete vs. Leeds United.



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